Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Yaz Okulu Kapanış Programı
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Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Yaz Okulu'nun kapanış programı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Ünlü, Gençlik Merkezi Müdürü Remzi Polat, yaz okulu programlarına katılan gençler, özel bireyler ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda çocuk tiyatrosu, konser ekibi ve atölye faaliyetlerinde eğitim alan gençlerin ve özel bireylerin gösterileri yer aldı. Etkinlik, katılım belgelerinin verilmesiyle sona erdi.
Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Yaz Okulu'nun kapanış programı gerçekleştirildi.
Gençlik merkezi bahçesinde yapılan programa, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Ünlü, Gençlik Merkezi Müdürü Remzi Polat, yaz okulu programlarına katılan gençler, özel bireyler ve aileleri katıldı.
Birbirinden renkli etkinliklerin yapıldığı programda, gençlik merkezi çocuk tiyatrosu ve konser ekibi gösterilerini sahneledi.
Atölye faaliyetlerinde eğitim alan gençlerin ve özel bireylerin de çeşitli gösteriler sergilediği etkinlik, katılım belgelerinin verilmesiyle sona erdi.