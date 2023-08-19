Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Yaz Okulu Kapanış Programı

Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Yaz Okulu'nun kapanış programı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Ünlü, Gençlik Merkezi Müdürü Remzi Polat, yaz okulu programlarına katılan gençler, özel bireyler ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda çocuk tiyatrosu, konser ekibi ve atölye faaliyetlerinde eğitim alan gençlerin ve özel bireylerin gösterileri yer aldı. Etkinlik, katılım belgelerinin verilmesiyle sona erdi.