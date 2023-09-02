Amasya Üniversitesi'nin Yeni Rektörü Bisikletle Mesaisine Başlıyor

Amasya Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, her sabah bisikletiyle kampüs ve üniversite çevresinde tur atarak mesaisine başlıyor. Bisiklet kullanmayı seven rektör, günlük sporumu da bisikletle yapmış oluyorum diyerek bisikletin çevre dostu ve sağlıklı bir ulaşım aracı olduğunu vurguladı.

Amasya Üniversitesinin yeni rektörü, her sabah mesaisine bisikletiyle tur atarak başlıyor

AMASYA - Amasya Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, her sabah mesaisine kampüs ve üniversite çevresinde bisikletiyle tur atarak başlıyor. Türkiye'nin ilk Türk din musikisi profesörü olan Turabi, yaklaşık yarım saat süren bisiklet turunun ardından makamına geçiyor.

"Artık Amasya Üniversitesi'nde bisiklet kullanmayı seven bir rektör var"

Çocukluğundan bu yana tutkulu bir bisiklet sürücüsü olduğunu belirtip kendisini pedal çevirirken gören personelinin şaşırdığına değinen Prof. Dr. Turabi, "Bisiklet kullanmayı çok seven birisi olarak yaklaşık bir ay önce göreve başladığım memleketim Amasya'ya bisikletimi de getirdim. Artık Amasya Üniversitesi'nde bisiklet kullanmayı seven bir rektör var" dedi.

"Günlük sporumu da bisikletle yapmış oluyorum"

Sürüş güvenliğine özen gösterip kask ile eldivenlerini taktığı gezinti esnasında birimleri ve güvenlik hizmetlerini de denetleyen Ahmet Hakkı Turabi, "Bisiklet insan gücüne dayalı ve ekonomik. Motorlu bir taşıt olmaması dolayısıyla hava kirliliğine neden olmuyor. Aynı zamanda yoğun geçen tempoda günlük sporumu da bisikletle yapmış oluyorum" diye konuştu.

Üniversite bünyesinde bisiklet kulübü kuracaklarını açıklayan Rektör Turabi, tarihi kentte ve üniversitede bisiklet farkındalığı oluşturmak adına çalışmalar da planladığını sözlerine ekledi.