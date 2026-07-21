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Aksaray'da çiftlere evlilik öncesi eğitim veriliyor

Aksaray'da çiftlere evlilik öncesi eğitim veriliyor
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Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında evlilik kredisinden yararlanacak çiftlere iletişim, sorumluluk paylaşımı ve finansal bilinç gibi konularda eğitim veriyor.

Aksaray'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi' projesi kapsamında evlilik kredisinden yararlanacak çiftlere yönelik eğitimler veriliyor.

Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' çerçevesinde evlilik kredisinden yararlanacak çiftlere yönelik eğitimler veriliyor. Programda, evlilik öncesinde genç çiftlerin aile yaşamına bilinçli ve güçlü bir başlangıç yapabilmeleri amacıyla çeşitli eğitimler verilirken, sağlıklı iletişim yöntemleri, aile içindeki sorumlulukların paylaşımı, etkili problem çözme becerileri, finansal bilinç ve güçlü aile yapısının temel unsurları hakkında bilgiler aktarıldı. Eğitimlerle çiftlerin evlilik sürecinde karşılaşabilecekleri konulara yönelik farkındalıklarının artırılması hedefleniyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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