Afyonkarahisar Sandıklı 75. Yıl İlkokulu'nda Gençlik Okulu Seminerleri Devam Ediyor

Afyonkarahisar Sandıklı 75. Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz tarafından başlatılan 'Gençlik Okulu' seminerleri Antalya, Konya ve Bursa'da da yapıldı. Seminerlerde gençlere hayat tecrübeleri aktarılarak motivasyonlarının artırılması ve sınav yolculuklarında destek olunması hedefleniyor.

Afyonkarahisar Sandıklı 75. Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz tarafından başlatılan ' Gençlik Okulu' seminerleri devam ediyor. Son olarak Antalya, Konya ve Bursa'da da yapılan seminerlerinde Yılmaz gençlere hayat tecrübeleri aktarıldı.

Gençlik Okulu seminerlerinde gençlerin motivasyonlarını artırmak, iyi ve güzel alışkanlıklar edinerek sınav yolculuklarına katkıda bulunmak, geleceklerini oluştururken hedeflerini yakalamalarında destek olunması hedefleniyor. Seminerlerde; gençlere kitap okumanın yararları, zamanı doğru kullanmanın önemi, ders çalışma yöntemleri de anlatıldı. Gençlik Okulu seminerlerini büyük bir istekle yapan Yılmaz, "Seminerler ile gençlerin hayatlarının güzelleşmesine küçük bir katkı sunmak, başarılarına destek olmak istiyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR