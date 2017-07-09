Eğitim Sektöründe Dijital Ekranlar Nasıl Kullanılıyor?

iDisplay İş Geliştirme ve Proje Satış Yöneticisi Murat Yılmaz dijital ekranların eğitim sektöründe hangi alanlarda kullanılabildiğini Wise TV'ye açıkladı.



Eğitim sektöründe dokunmatik ekranların yoğun olarak kullanıldığını dile getiren Yılmaz dokunmatik ekranlar sayesinde öğrencilerin dijital deneyimlerini ve görsel algılarını geliştirebildiklerini sözlerine ekledi. Eğitim sektöründe tercih edilecek dokunmatik ekranların kurumların yapı ve bütçelerine göre değişiklik gösterebildiğinin de altını çizen Yılmaz, dokunmatik ekranlar dışında kurum içerisine bilgilendirme amaçlı yerleştirilen digital signage uygulamalarının da mevcut olduğunu belirtti.