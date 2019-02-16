Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu
- Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın konuşması Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un konuşması Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşması ANKARA - Yeniden Refah Partisi...
- Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın konuşması
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un konuşması
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşması ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.
Kaynak: AA