Eğirdir Gölü'nde kerevit sezonu dualarla başladı
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Eğirdir Gölü'nde kerevit sezonu dualarla başladı

Eğirdir Gölü'nde kerevit sezonu dualarla başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de kerevit üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin karşılandığı Eğirdir Gölü'nde kerevit sezonu dualarla başladı.

Türkiye'de kerevit üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin karşılandığı Eğirdir Gölü'nde kerevit sezonu dualarla başladı. Eğirdir'de 2021 yılı kerevit sezonu başlangıcı nedeniyle Balıkçılık Kooperatifi'nde program düzenledi. Mevlid-i Şerif okunması ve kurban kesimi ile başlayan programa, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, S.S. Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse, davetliler ve balıkçılar katıldı.

"Kerevit üretiminde artışımız var"

Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse, kerevit sezonunun 1 Temmuz itibariyle başlayacağını belirterek, "Bütün balıkçı camiamıza hayırlı uğurlu olsun, kazasız belasız bir sezon geçiririz inşallah. Kerevitimizin popülasyonunda son yıllarda periyodik olarak artışımız var. İnşallah devletimiz de, milletimiz de bundan faydalanır, herkes faydalanır. Hayırlı olsun" dedi. Başkan Küçükköse bu yıl kerevitin kilosunun yaklaşık 20-25 liradan satılacağını söyledi.

5 ayrı avlak sahasında avcılık yapılıyor

Eğirdir Gölünde, 5 ayrı avlak sahasında 11 adet su ürünleri kooperatifi tarafından yaklaşık 450 balıkçı teknesi ile su ürünleri avcılığı yapılıyor. Kerevit sezonu 1 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak, 1 Kasım 2021 tarihinde sona erecek. - ISPARTA

Eğirdir Gölü'nde kerevit sezonu dualarla başladı
Eğirdir Gölü'nde kerevit sezonu dualarla başladı
Eğirdir Gölü'nde kerevit sezonu dualarla başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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