Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yöneticileri, Ankara'da temaslarda bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yöneticileri, Ankara'da temaslarda bulundu

Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Ekonomi
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yöneticileri, Ankara'da temaslarda bulundu

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ile yönetim kurulu üyeleri, başkent Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kokain çektiği görüntüler nedeniyle gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu adli kontrolle serbest bırakıldı
Kokain çektiği görüntüler nedeniyle gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu adli kontrolle serbest bırakıldı
Ekipleri seferber eden kayıp genç 4 gündür sonra bulundu
Ekipleri seferber eden kayıp genç 4 gündür sonra bulundu

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ile yönetim kurulu üyeleri, başkent Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, heyet, Ankara'da Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Ayşe Ayşın Işıkgece ve Mehmet Hadi Tunç ile bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayrettin Uçak, salgın döneminde yoğun çalışarak hem Türkiye'nin gıda talebini karşıladıklarını, hem de ihracatta yüzde 17'lik artışla 1 milyar 40 milyon dolarlık rekora imza attıklarını belirtti.

Ankara temaslarının verimli geçtiğini aktaran Uçak, şunları kaydetti:

"Hem vatandaşlarımızın, hem ihracat yaptığımız pazarların talebi kalıntısız taze meyve sebze. Bu hedefe ulaşmak için Tarım ve Orman Bakanlığı ile önümüzdeki süreçte ortak bir projeyi hayata geçirmek için görüş birliği oluştu. Tarım ve Orman Bakanlığımıza üretici ve ihracatçılarımıza verdikleri destek ve yapıcı yaklaşımları için şükranlarımı sunuyorum. Ankara'dan aldığımız güçle 2021 yılında 1 milyar 200 milyon dolar ihracat rakamına ulaşacağımıza tüm kalbimle inanıyorum."

Uçak ve beraberindeki heyet Ankara temaslarında, AK Parti İzmir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Ceyda Bölünmez Çankırı'yı da ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Merve Boluğur Berrak Tüzünataç Cemal Can Canseven
Spor Ozan Tufan Hakan Kutlu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Norveç Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yöneticileri, Ankara'da temaslarda bulundu - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 10:26:06. #1.15#
title