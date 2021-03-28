Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yöneticileri, Ankara'da temaslarda bulundu

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ile yönetim kurulu üyeleri, başkent Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ile yönetim kurulu üyeleri, başkent Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, heyet, Ankara'da Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Ayşe Ayşın Işıkgece ve Mehmet Hadi Tunç ile bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayrettin Uçak, salgın döneminde yoğun çalışarak hem Türkiye'nin gıda talebini karşıladıklarını, hem de ihracatta yüzde 17'lik artışla 1 milyar 40 milyon dolarlık rekora imza attıklarını belirtti.

Ankara temaslarının verimli geçtiğini aktaran Uçak, şunları kaydetti:

"Hem vatandaşlarımızın, hem ihracat yaptığımız pazarların talebi kalıntısız taze meyve sebze. Bu hedefe ulaşmak için Tarım ve Orman Bakanlığı ile önümüzdeki süreçte ortak bir projeyi hayata geçirmek için görüş birliği oluştu. Tarım ve Orman Bakanlığımıza üretici ve ihracatçılarımıza verdikleri destek ve yapıcı yaklaşımları için şükranlarımı sunuyorum. Ankara'dan aldığımız güçle 2021 yılında 1 milyar 200 milyon dolar ihracat rakamına ulaşacağımıza tüm kalbimle inanıyorum."

Uçak ve beraberindeki heyet Ankara temaslarında, AK Parti İzmir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Ceyda Bölünmez Çankırı'yı da ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan