Ege Tütün İhracatçıları Birliği'nde Yeni Başkan Umur Oldu

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına, Ömer Celal Umur seçildi.

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Kurulu'nda Ömer Celal Umur, tek aday olarak girdiği seçimde kullanılan 30 oyun tamamını aldı.

Birliğin Alaattin Tezol, Nevzat Karagözoğlu, Esin Özgener ve Mahmut Özgener'den sonra beşinci başkanı olan Umur, 1999'dan bu yana Ege Tütün İhracatçıları Birliği'nde yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapıyordu.

Umur, seçimin ardından yaptığı konuşmada, 2018 Ocak-Mart döneminde tütün ve tütün mamulleri ihracatının yüzde 19'luk artışla 186 milyon dolardan, 221 milyon dolara yükseldiğini, 2017 yılında 74 bin tonu aşan tütün rekoltesinin ihracatta yüzde 15-20 bandında artışın yıl sonuna kadar süreceğinin ipuçlarını verdiğini kaydetti.

2018'nin ilk çeyreğinde 75 ülkeye tütün ve tütün mamulleri ihraç edildiğini bildiren Umur, şöyle konuştu:

"Amerika Birleşik Devletleri 38 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer alırken, İran 22 milyon dolar ile ikinci, Irak 18 milyon dolar ile üçüncü ülke oldu. Bu ülkeleri, Bahreyn, Belçika, Suudi Arabistan izledi. Döviz kurlarındaki seyir Türk tütününün rekabetçi hale getirdi, döviz kurlarının ihracatımızın artışına olumlu katkı sağlayacağına inanıyorum."

Öte yandan, Umur'dan önce başkanlık görevini sürdüren ve kısa süre önce İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mahmut Özgener iki dönem kuralı gereği başkanlığa aday olmadı. Özgener, yeni dönemde yönetim kurulunda yer alacak.