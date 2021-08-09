Ege Serbest Bölgesi, yılın ilk yarısında salgın öncesi rakamları aştı
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Ege Serbest Bölgesi, yılın ilk yarısında salgın öncesi rakamları aştı

Ege Serbest Bölgesi, yılın ilk yarısında salgın öncesi rakamları aştı
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin en büyük serbest bölgelerinden olan Ege Serbest Bölgesi'nin yılın 6 aylık döneminde ticaret hacmi yüzde 39 artışla 2 milyar 374 milyon doların üzerinde çıktı.

Türkiye'nin en büyük serbest bölgelerinden olan Ege Serbest Bölgesi'nin yılın 6 aylık döneminde ticaret hacmi yüzde 39 artışla 2 milyar 374 milyon doların üzerinde çıktı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, salgının küresel piyasalarda oluşturduğu daralmaya rağmen 2020'de ticaret hacmindeki kayıplarını büyük oranda telafi etmeyi başaran Ege Serbest Bölgesi, bu yılın ilk yarısını salgın öncesi kapasitenin de üzerinde tamamladı.

Bölgenin ticaret hacmi, 2021'in Ocak-Haziran döneminde 2 milyar 374 milyon doların üzerine çıkarak 2020'nin ilk yarısının yüzde 39,2 ve 2019'un ilk yarısının ise yüzde 12 üzerinde gerçekleşti.

"Salgın öncesi rakamları da aştık"

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, AA muhabirine, 2020 Nisan ve Mayıs aylarında salgın nedeniyle küresel piyasaların durma noktasına geldiğini hatırlattı.

Bunun etkisinin Ege Serbest Bölgesi'nde de görüldüğünü ve ticaret hacminin Nisan 2020'de yüzde 43, Mayıs 2020'de de yüzde 51 düştüğüne değinen Güler, şunları kaydetti:

"Ancak bu yıl sağlanan artış bu kayıpları telafi ettiği gibi, bölge ticaretini pandemi öncesi rakamların dahi üzerine çıkardı. Nisanda ticaret hacmi yüzde 108 artarak 419 milyonun üzerine çıktı ve Nisan 2019'daki 358 milyon dolarlık rakamı da geçmiş oldu. Mayıs ayında ise yüzde 110 oranındaki artışla 385 milyon dolara ulaştı ve Mayıs 2019'da gerçekleşen 389 milyon dolarlık seviyeye yaklaştı. Haziran ayındaki artış oranı ise yüzde 56 oldu ve 417 milyon doların üzerine çıkarak önceki iki yılın Haziran aylarından yüzde 50 daha fazla bir seviyede gerçekleşti."

"2019'u aşacağız"

Güler, yılın ilk yarısında Ege Serbest Bölgesinden yapılan ihracatın 2020 yılının aynı dönemine oranla yüzde 40 artarak 1 milyar 177 milyon doların üzerine çıktığını, bu rakamın ise 2019'un ilk yarısından yüzde 7 fazla olduğunu belirterek, "Önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ihracat, Nisan'da yüzde 146 ve Mayıs ayında yüzde 110 artış gösterdi. Haziran ayındaki artış oranı ise yüzde 50 olurken, ilk 6 ayın artış ortalaması ise yüzde 56'nın üzerinde gerçekleşti." bilgisini paylaştı.

Bölgedeki firmaların, salgının yarattığı kayıpları telafi etmeye önümüzdeki aylarda da devam edeceğini ifade eden Güler, Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa'nın aşılamada önemli bir seviyeyi yakalamış olması sayesinde ticaretin yeniden canlandığını belirterek, "Yılın kalan yarısında da yüksek oranlı artışları yakalayarak, bu yılı 2019'un da üzerinde bir performansla kapatacağımızı söyleyebiliriz." diye konuştu.

"İhracatın kilogram değeri 9 dolar seviyesinde"

Ege Serbest Bölgesinden yılda 2 milyar dolarlık ihracat yapıldığını, bu tutarın tamamına yakınının katma değeri yüksek ürünlerden sağlandığını aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Buradaki şirketlerimiz ortalama rakamlarla, bu yıl da dahil olmak üzere, yılda 4 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleştiriyor. Bunun 2 milyar doları ihracattan sağlanıyor. Bu şu demek, Ege Serbest Bölgesi'ndeki şirketler, İzmir'in serbest bölgeler dahil edilmemiş toplam ihracatının yüzde 20'si kadar ihracat yapıyor. Ege Serbest Bölgesi, Türkiye'deki 41 şehrin toplamı kadar ihracat yapıyor. İhracat gelirine göre sıralamaya katılacak olsa, Türkiye'nin en çok ihracat yapan 11. ili Ege Serbest Bölgesi olur."

Türkiye'nin ihracatının kilogram başına yaklaşık 1,2 dolar olduğuna, Ege Serbest Bölgesi'nden yapılan ihracatın ise kilogram fiyatının 8,9 dolar olduğuna dikkati çeken Güler, bölgede yaklaşık 21 bin kişinin istihdam edildiğini sözlerine ekledi.

Bölgenin 2019, 2020, 2021 ocak-haziran dönemindeki dış ticaret hacmi rakamları şöyle oluştu:

AY 2019 (DOLAR)2020 (DOLAR)2021 (DOLAR)
OCAK380.794352.330350.522
ŞUBAT340.188349.462366.720
MART369.299345.364434.727
NİSAN358.159201.822419.315
MAYIS389.818189.653385.650
HAZİRAN285.283267.168417.171
TOPLAM 2.123.5411.705.7992.374.105

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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