Ege'nin Organik Ürünleri Japonya'da Tanıtılacak

Türk gıda sektörü, gıda ihtiyacının büyük bölümünü ithalat yoluyla karşılayan ve yıllık 65 milyar dolar gıda ithalatı gerçekleştiren Japonya pazarında, Mart ayında üç tanıtım etkinliğini iç içe yaparak bir taşla üç kuş vuracak.

2018 yılında 5 milyar doların üzerinde tarım ürünleri ihraç eden Ege İhracatçı Birlikleri, gıda ihracatı için "Hedef Pazar" olarak belirlediği Japonya'da Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu üstlendiği, 5-8 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan Foodex Japan 2019 Fuarı'na 38 firma ile katılırken, fuar sürecinde Türk organik sektörünün potansiyelini Japonlara anlatan bir seminer düzenleyecek. EİB ayrıca, 3 yıldır Japonya'ya yönelik sürdürdüğü Turquality Projesi kapsamında Türk lezzetlerinden Japon damak tadına göre hazırlanmış menülerin ikram edileceği tadım etkinliğini Türkiye'nin Japonya Büyükelçiliği Rezidansında gerçekleştirecek.

Ege'den Japonya'ya gıda ihracatı yüzde 57 arttı

Foodex Japan Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu 22 yıldır başarılı bir şekilde sürdürdükleri bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Foodex Japan Fuarı ve Japonya ve Güney Kore'ye gıda ihracatını arttırmak amacıyla 3 yıldır devam ettirdikleri Turquality Projesi sayesinde Türkiye'nin Japonya'ya gıda ihracatının yüzde 22 artışla 187 milyon dolara yükseldiği dönemde, Ege Bölgesi'nden Japonya'ya yapılan gıda ihracatının yüzde 57'lik yükselişle 82 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

Japonya'nın dünya genelinde gıdaya en yüksek değeri vererek almaya hazır pazar konumunda olduğuna dikkati çeken Celep, "Japonların beklentisi sürdürülebilir ve kaliteli gıda. Bunu sunduğunuz takdirde sizin sadık müşteriniz oluyorlar. Biz de Foodex Fuarı sürecinde ziyaretçi akışını arttırmak ve Türk Gıda ürünlerinin bilinilirliğini arttırmak amacı ile organize edilecek trend alanında Türk Şef Maksut Aşkar'ın katılımıyla tadım etkinliği düzenleyeceğiz. Ebru sanatçısı Garip Ay ise ebru etkinliği gerçekleştirecek" şeklinde konuştu.

Büyükelçilikte resepsiyon verilecek

Ege İhracatçı Birlikleri, 7 Mart 2019 tarihinde Türkiye'nin Japonya Büyükelçiliği Rezidansında Türk gıda ürünleriyle Japon damak tadına göre hazırlanmış menülerin ikram edileceği bir tadım etkinliği düzenleyecek ve Japon davetlilere lezzet şöleni sunacak.

Japon kamu temsilcileri, fuar katılımcısı Türk firmaları, ithalatçılar, basın mensupları, bloggerlardan oluşan yaklaşık 150 davetlinin katılması beklenen tadım etkinliğinde ünlü Türk Şefler Maksut Aşkar ve Yılmaz Öztürk tarafından hazırlanan menüler ikram edilecek. Ebru sanatçısı Gizem Ay ebru etkinliği yapacak. Tadım etkinliğinde Türkiye'nin Japonya Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep davetlilere ev sahipliği yapacak.

Ege Bölgesi'nde üretilen üzüm, incir, pamuk, kuru meyve, zeytinyağı, hububat, yaş meyve ve aromatik bitkilerin dünyanın en iyileri arasında yer aldığı bilgisini veren EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Japonya'nın ilgisini çeken bu ürünlerde Ege Bölgesi'nde nitelikli üretim yapıldığını ve Ege Bölgesi'nin potansiyelini Japonlara göstermek için bu etkinliklerin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi. - AYDIN

Kaynak: İHA