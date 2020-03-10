Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları ödüllerine kavuştu Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2019 yılında Türkiye'ye 1.3 milyar dolar döviz girdisi sağlayan hazır giyim konfeksiyon sektöründeki üye firmalarını düzenlediği törenle ödüllendirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2019 yılında Türkiye'ye 1.3 milyar dolar döviz girdisi sağlayan hazır giyim konfeksiyon sektöründeki üye firmalarını düzenlediği törenle ödüllendirdi.



Hazır giyim sektörü, yapılan ihracatlarla Türkiye'ye 2019 yılında 17,7 milyar dolar döviz kazandırdı. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği de, 2019 yılında gerçekleştirdiği 1.3 milyar dolarlık ihracatın yüzde 89'unu gerçekleştiren 81 üyesini düzenlediği "Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları Ödül Töreni" ile ödüllendirdi.



2019 zorlu geçti, 2020 ümit veriyor



Ödül töreni öncesinde konuşan Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, 2019 yılını değerlendirdi. Sertbaş, "Hazır giyim sektörü olarak Türkiye genelinde 17.7 milyar dolarla binde 4'lük bir artışla 2019 yılını kapadık. Artış çok azdı; ama Türkiye'de ihracata katkı yapan otomotiv ve kimya sektöründen sonra üçüncü büyük sektör olduk. Ege Bölgesinde durum biraz daha farklı. Biz ne yazık ki bir önceki seneyi yakalayamadık, yüzde 3'lük eksiğimiz var. Bunu da Avrupa Birliğindeki (AB) durgunluğun satışları etkilediği olarak yorumladık. Ege Bölgesi olarak 1.3 milyar dolarlık bir ihracatımız oluştu; ancak, 2020 yılına iyi başladık, ocak ve şubat ayı artışla geçti. İnşallah bundan sonra da artışla gideriz diye ümit ediyoruz" dedi.



"Türkiye yaşanan krizden en az etkilenen ülkelerden biri olacak"



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise dünyada yaşanan petrol krizi ve piyasanın dalgalanması ile ilgili konuştu. Eskinazi, "Yaşanan bu durumlar insanı ister istemez kriz senaryosuna götürüyor; ama bilin ki Türkiye bu işlerden en az zarar görecek ülkelerden bir tanesi. Biz programımızı,hesaplarımızı doğru yaparsak dünyanın önünde olan bu krizden en az etkilenen ülkelerden biri oluruz diye düşünüyorum. Ben sizlere karanlık tablo çizmek istemezdim ama herkesin bu konjonktürü bilmesinde fayda var. Burada ödül alan, ülkeye 1 dolar ihracat kazandırmış olan bütün üyelerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel, Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler isimli sunumunu üyelere gerçekleştirdi. Sunumdan sonra ise ödül törenine geçildi. Ödül töreninde ihracata katkı sağlayan üyeler sırayla sahneye çağrılarak ödüllendirildi. Ödül töreninin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekildi. Program kokteyl ile son buldu. - İZMİR

Kaynak: İHA