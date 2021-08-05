Ege'de narenciye rekoltesinin 361 bin 478 ton olması bekleniyor

Ege Bölgesi'nde narenciye rekoltesinin 2021/2022 sezonunda 361 bin 478 ton olarak tahmin edildiği bildirildi.

Ege Bölgesi'nde narenciye rekoltesinin 2021/2022 sezonunda 361 bin 478 ton olarak tahmin edildiği bildirildi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, 2020/2021 sezonunda narenciye rekoltesi 434 bin 116 ton oldu. Bu sezon ise bölge genelindeki iklim koşulları nedeniyle 2021/2022 sezonunda rekolte tahmini 361 bin 478 ton olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2019'da Türkiye geneli narenciye ihracatının 755 milyon dolarken, 2020'de salgın döneminde talebin artarak ihracatın yüzde 23 arttığını ve 933 milyon dolara ulaştığını ifade etti.

Rekolte tahmin çalışmasının sonuçlarını değerlendiren Uçak, şunları kaydetti:

"2021 sezonunda portakal üretiminde bir önceki yıla göre İzmir'de yüzde 13, Muğla'da yüzde 20, Aydın'da yüzde 12 ve Balıkesir'de ise yüzde 14 'e kadar bir verim kaybı tespit edildi. Satsuma mandalinada Aydın'da yüzde 18, Muğla'da yüzde 25, İzmir'de yüzde 29 ve Balıkesir'de ise yüzde 21'e kadar bir verim azalışı tespit ettik. Bunun en büyük sebebi bu yıl mart ve nisan aylarındaki sıcaklık düşüşleri. Limonda ise yüzde 20, greyfurtta ise yüzde 10 civarında bir verim azalışı bekliyoruz."

Küresel iklim değişikliğinin etkisini artık daha fazla hissettiklerine değinen Uçak, "Bu sadece narenciye değil, pek çok üründe yaşanan bir durum. Bu yıl 10-20 gün arasında bütün ürünlerde gecikme var. Mevsimlerin sıcaklık ve yağış normalleri değişiyor. 2021 yılı için kullanılacak dünya kaynaklarını temmuz ayı itibarıyla tükettik. Dünyayı korumak artık etik bir hesaplaşmadan öte, bir varoluş meselesi haline geldi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz