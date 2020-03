EGD Paneli/Bilgen: Bütün değişim bir kadınla başlayacak Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) "Güçlü Kadın - Güçlü Ekonomi - Güçlü Toplum" panelinde konuşan Elite World Hotels Pazarlama Direktörü Fatma Bilgen, iş yaşamında aktif rol oynayan her kadının beraberinde güçlü bir ekonomiyi ve global vizyonu beraberinde getireceğini vurguladı ve "Yani...

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) "Güçlü Kadın - Güçlü Ekonomi - Güçlü Toplum" panelinde konuşan Elite World Hotels Pazarlama Direktörü Fatma Bilgen, iş yaşamında aktif rol oynayan her kadının beraberinde güçlü bir ekonomiyi ve global vizyonu beraberinde getireceğini vurguladı ve "Yani bütün değişim bir kadınla başlayacak" dedi.

EGD'nin etkinliğine, gazeteciler, akademisyenler, teknoloji ve fabrika yöneticileri, turizmciler, sanayiciler ve çeşitli dallarda uzmanlar katıldı.

EGD Yönetim Kurulu Üyesi Serpin Alparslan'ın açılış konuşmasıyla başlayan organizasyonda bir konuşma yapan EGD Başkanı Celal Toprak, "Yeni dönem kadın çağı olsun. Bugüne kadar dünyayı erkekler yönetti ve mutlu değiliz. Mutlu olmak ve daha güzel bir dünya için bu kez kadınlar görev alsınlar, kadın çağı olmasını öneriyoruz" dedi.Bütün değişim bir kadınla başlayacak diyen Elite World Hotels Pazarlama Direktörü Fatma Bilgen, şunları söyledi: "Güçlü bir marka olmanın, güçlü bir ekonomiye sahip olmanın ya da güçlü bir toplum oluşturmanın kadınların katkısıyla olacağına inanıyoruz. Grubumuzda çalışan sayısı 1600 kişidir ve bunun yüzde 40'ı kadındır. İş hayatında aktif rol oynayan her kadın, hiç kuşkusuz güçlü bir toplumun da üyesi olacak. Bu da beraberinde güçlü bir ekonomiyi ve global vizyonu beraberinde getirecektir. Yani bütün değişim bir kadınla başlayacak."Panelin moderatörlüğünü yapan Rota Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Özen, şunları söyledi: "40 ülkede yapılan bir araştırmaya göre, bütün dünyada kadınların yüzde 58'i, kadın-erkek eşitliğine inanıyor. Evinde ve işinde çalışan kadınlar, çoğu zaman yetersiz kaldıklarını düşünüyorlar ve yaptıkları işleri layığıyla yapamadığı duygusuna kapılabiliyorlar. Önce, bizler eşit olduğumuza inanmalıyız. Yoksa kimse vermez. Daha eşit günlere diyorum."İstanbul Kadın Akademisi Platformu Başkanı Semra Aydın Avşar, şunları söyledi: "Hepimizin bir hikayesi var, hikayemizde mücadele veriyoruz ve güçlüyüz. Bir kadın; eş, iş kadını, anne gibi hangi kimliği yaşamak istiyorsa ve o kimliği baskı olmadan yaşıyorsa, güçlü bir kadındır. Mutlu olan, kendini ifade edebilen her kadın güçlüdür."Arnica Küçük Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, şunları söyledi: "Aile şirketiyiz ve kadın çalışan oranımız yüzde 70'dir. Plastik enjeksiyon, motor üretimi gibi departmanlarda, kadınlar çalışmaktadır. Benim çalışanlarım, 'biz fabrikada kendimizi eşit hissediyoruz, ancak fabrikamızın dışına çıktığımızda eşit hissetmiyoruz ve her yerde eşit olmayı istiyoruz' diyorlar. Kadınların iş hayatında daha fazla yer alması için daha çok çalışmalıyız."Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney, şunları söyledi: "41 OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ülkesi kapsamında yapılan Honeyport 2018 Teknolojide Kadın Endeksi raporuna göre, ülkemizde teknolojide çalışan kişi sayısı 245 bindir, teknolojide çalışan kadın sayısı 24 bin 300'dür. Hedefimiz, Türkiye'de teknolojide çalışan kişi sayısını 245 binden 1 milyona yakın bir noktaya çıkartmak ve bunun içerisindeki kadın sayısını da 200 bine çıkartmak olmalıdır."Teksan Jenaratör Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, şunları söyledi: "Firma olarak 400 metrekareden bugün 60 bin metrekareye ulaştık ve 130'un üzerindeki ülkeye ihracat yapıyoruz. Kadınlar, ekonominin içinde olursa, daha güçlü kadın, daha güçlü ekonomi ve daha güçlü toplum olacaktır."Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Pazarlama Direktörü Sayın Yeşim Kıyamçiçek Gülşen, şunları söyledi: "Hayata erkeklerden çok sonra dahil olduk, ama hızlı adapte olduk, hatta çoğu zaman açık ara öne bile geçtik. Bugünün dünyasında, taksici, vinç operatörü, yazılım kodlayan, futbol oynayan kadınlar sıradan bir hal aldı. Artık hayata karışan kadın, ekonomiye de güç katıyor."Süper Test Oto Ekspertiz Sahibi Delta Polat, şunları söyledi: "Kadın, sanayide olmaz algısını yıktık. Kadın müşterilerimiz, artık rahatlıkla sanayiye gelerek arabalarıyla ilgili sorunlarını giderebiliyor. İşimde, kadınlarla çalışmaktan çok mutluyum."Güçlü Kadın - Güçlü Ekonomi - Güçlü Toplum etkinliğini Destekleyen Kurumlar arasında, Ekonomi Gazetecileri Derneği, Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği, Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği, Türkiye Otelciler Birliği, Küresel Isınma Kurultayı Komitesi, Güvenilir ürün Platformu, İstanbul Kadın Akademisi, Yenilenebilir Enerjiyi Destekleme Platformu, Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi yer aldı.Organizasyona destek veren Elite World Otel Taksim, Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ, Cihangir Güldoğan ve Mehmet Etyemez'e teşekkür plaketleri verildi. İcra kurulunda yer alan Serpin Alparslan, Gönül Yıldırım, Hatice Ünal Bilen, Çağlar Çağatay, Serap Mar, Saadet Büyük, Hediye Boztemur, Ayfer Demirel, Çetin Ünsalan, Sevda Yılgaz, Demet Kalendergil, Elif Attepe'ye teşekkür belgeleri verildi. İz bırakan panelde, yazarlar Zeynep Göğüş ve Perihan Çakıroğlu kitaplarını imzaladılar.Toplumda kadının yeri konusunda çaba gösteren isimlere "Onur Belgeleri" takdim edildi. Onur Belgesi alan isimler:

Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin, Yıldız Holding Begüm Mutuş, Green Pack YK Başkanı Aydan Tetik, Zon Pazarlama Turizm YK Başkanı Nilüfer Yahyaoğlu, Unilever Yasemin Ataman, Süper Test Oto Ekspertiz Sahibi Delta Polat, Kidsnook Kurucusu Ayşegül Dede, Opet YK Üyesi Filiz Öztürk, Tezmaksan Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu, Dress Best Uniforms YK Başkanı Tülin Yazıcı, Goldmaster YK Üyesi Sibel Bora Abdik, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yazmanı Gülsen Akbulak, Gazeteci Nurcan Akad, Çeşme Bazlama Kahvaltı Kurucusu Nurten Tuncer oldu. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA