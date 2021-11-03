EGD Başkanı Toprak, BİK Adana'nın konuğu oldu

ADANA (İHA) - Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak, beraberindekiler ile birlikte Basın İlan Kurumu Adana Şube Müdürü Çetin Oranlı'yı ziyaret etti.

EGD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan, Kanal Ekonomi-Gazete Ekonomi Genel Koordinatörü Demet Kalendergil ve NARPR Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şenyurt'un eşlik ettiği ziyarette Toprak, Adana ekonomisinin potansiyeline dikkat çekti. Ziyarette basın sektörünün durumu ile ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu.

Oranlı'ya başarı dileklerini ileten Celal Toprak, Basın İlan Kurumu'nun basın sektörü için önemine vurgu yaptı.

BİK Adana Şube Müdürü Çetin Oranlı da, görev alanlarında bulunan iller ve gazeteler hakkında bilgi verdi. Konuklarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Oranlı, Toprak ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Ziyaret günün anısına fotoğraf çekimi ve kitap takdimi ile son buldu. - ADANA