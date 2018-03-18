Egd Anadolu'da Yapılanıyor

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Gaziantep Temsilciliği'ne, SANKO Holding Basın-Yayın Müdürü Cengiz Halil Çiçek getirildi.

EGD Başkanı Celal Toprak, Çiçek'in,Gaziantep merkez olmak üzere Adıyaman ve Kilis'i kapsayan bölgede EGD Gaziantep Temsilcisi olarak görevlendirildiğini bildirdi. Derneğin ekonomisi güçlü kentlerde temsilcilerle faaliyet göstereceğini belirten Toprak, Adana'dan Samsun'a, Tekirdağ'dan Gaziantep'e 15 kentte EGD Temsilcilerinin göreve başladığını belirterek, "Kent ekonomilerinin nabzını tutan arkadaşlarımızla yeni dönemde farklı etkinliklere imza atacağız" dedi. "Mesleğimizin gelişmesi çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren EGD, sadece medyanın merkezi İstanbul'da değil, Anadolu'nun her bölgesinde temsil edilecek" diyen Toprak, şöyle devam etti: "Yapılanmanın ekonomi gazeteciliğini gelişmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Arkadaşlar kendi kentlerinin yanı sıra komşu kentlerini de temsil edecek. Ekonomisi güçlü diğer kentlerde de temsilci arkadaşlar belirleyerek Türkiye'nin tamamında olmayı hedefledik. Derneğimizin Anadolu'daki etkinliğini artıracak, oradaki meslektaşlarımızın gelişimine katkı sağlayacak projeler gerçekleştireceğiz." Toprak, bu anlayışla Mehmet Uluğtürkan'ın Adana, Osman Altınışık'ın Ankara, Ali Kenan Sertalp'ın Bursa, Nevser Eraslan'ın Edirne, İhsan Senir'in Erzurum, Tülay Taşkın'ın Eskişehir, Cengiz Halil Çiçek'in Gaziantep, Dilek Gappi'nin İzmir, Şener Meral'in Kartepe, C. Uğur Özgöker'in KKTC, Mehtap Akbaş Çiftçi'nin Kocaeli, Olay Tan'ın Muğla, Murat Gürsoy'un Ordu, Cemil Ciğerim'in Samsun ve Orhan Koçyiğit'in Sivas temsilcisi olarak görevlendirildiğini kaydetti.

Cengiz Halil Çiçek

Adıyaman Gölbaşı 7 Şubat 1961 doğumlu. 15 Aralık 1978'de çalışmaya başladı. 2 Mart 1985 tarihinde Gaziantep Yeni Gazete'de çalışmaya başladı. 30 Eylül 1987'de görev aldığı Anadolu Ajansı'ndan, 31 Ocak 2003'te Gaziantep Bölge Müdürü olarak emekli oldu. 4 Mart 2003'te görev aldığı SANKO Holding'te Basın – Yayın Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. - GAZİANTEP