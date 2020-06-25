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Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz

Tarihte Altın Ayakkabı kazanan tek Türk futbolcu olan Tanju Çolak, kötü günler geçiren Fenerbahçe'ye ağır eleştirilerde bulundu. Eski milli oyuncu, 28. haftada oynanan Galatasaray - G.Antep maçının hakemi Alper Ulusoy'un da mücadeleyi katlettiğini söyledi.

25.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:46

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçları tamamlanırken, eski milli futbolcu Tanju Çolak karşılaşmaları değerlendirdi. Youtube kanalında, gazeteci Haluk Yürekli ile hazırladığı "Gündemin Kralı" programında açıklamalarda bulunan Çolak, Fenerbahçe'nin performansını eleştirdi ve Galatasaray-Gaziantep maçını yöneten hakem Alper Ulusoy'a sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin kadrosunda ciddi bir revizyona gitmesi gerektiğini söyleyen Altın Ayakkabı sahibi efsane golcü, "Fenerbahçe'nin iyi oynamadığını, kötü futbolculardan kurulu olduğunu defalarca, iki-üç aydır söylüyorum. Bu takımdan bir şey olmaz, bir cacık olmaz. Bu takımın 10-11 futbolcusunu derhal yollamalılar. Yeni bir kadro oluşturulmalı. Kaliteli bir kadro varsa şampiyon olursun. Ne yazık ki Ali Koç daha teknik direktörü bulamadı. Üç aydır teknik direktör yok" diyerek sarı-lacivertli ekip ve Ali Koç'a ağır eleştirilerde bulundu.

"ALPER ULUSOY MAÇI KATLETTİ"

Tartışmaları kararlarla gündemden düşmeyen Galatasaray-Gaziantep maçının hakemi Alper Ulusoy'un maçı katlettiğini söyleyen Çolak, "Eğer Jimmy'ye faul verilse bu uzatma dahi olmayacaktı. Gol de olmayacaktı. Penaltı da olmayacaktı. Oyuna da çok yakın, pozisyona da yakın ve faul çalmıyor. VAR'a geliyor, bakıyor, bir daha bakıyor. Diyor ki evet faul. Sonrasında ise 3-4 dakika uzatıyor. Sen onu zamanında görsen, zamanında çalsan ne gol olacak ne de penaltı olacak. Ne de maç 3-3 bitecek. Bu maçın buraya gelmesinin tek bir sebebi var ve bu bana göre Alper Ulusoy'un maçı katletmesindendir. İlk defa bunu söylüyorum. Bir hakem bu kadar acemi olamaz. İlk defa ben böyle bir şey gördüm. Türk futbol tarihinde de son üç-beş yılda kalecinin topu ceza sahasında çoktuttuğu nedeniyle çalınan bir frikik görmedim" sözlerini kullandı.

"VİCDANIN RAHAT MI?"

Efsane eski futbolcu, Alper Ulusoy'un hakemlik kariyerinde böyle bir karar almadığını iddia etti. "Golün geleceği zaten belli. Ne yaparsın ikinci bölgede oyunu karşılayacaksın, topu taca atarsın ama gel gör ki Alper Ulusoy, futbol tarihinde yaşanmamışı yaptı. 90+15 dakika oynattı. Üstüne 90+14. dakikada kalecinin iki-üç saniye elinde topu tutarken endirekt vuruş verdi. Vallahi reva mı bu ya? Vicdanın rahat mı Alper Ulusoy? Sen nasıl bir maç yönetiyorsun? Bir örneğin var mı? Hakemlik tarihinde, belki 15 yıllık hakemlik yapıyordur bu Alper Ulusoy, böyle bir endirekt vuruş verdiğini düşünmüyorum. Bir örneği yoktur, iddia ediyorum. Varsa senden özür dileyeceğim. Amatör maçta da olursa, 3. Lig ya da BAL Ligi maçında da olursa kabulüm. Varsa senden özür dileyeceğim. Vallahi özür dileyeceğim" diyen Çolak, "Vicdanın rahat mı?" sorusuyla Ulusoy'a seslendi.

"TRABZON BİR ADIM ÖNDE"

Süper Lig'deki son durumu da değerlendiren Çolak, şampiyonluk yarışında Trabzonspor'un bir adım önde olduğunu belirterek "Galatasaray gitti Rize'de hem üç puan hem de futbolcuları kaybetti. Sivasspor da çok zor bana göre çünkü yedek kulübesinde kaliteli oyuncu yok. Kulübe çok önemlidir şampiyonlukta. Giren oyuncu çıkan oyunucunun daha üst seviyesinde oynamalı. Sivas ve Galatasaray şampiyonluğun dışında kalmıştır. Ya Başakşehir ya da Trabzon şampiyon olacaktır. Bana göre Trabzon bir adım öndedir. İyi oynuyorlar, kolay kazanıyorlar istiyorlar ve mücadele ediyorlar. Başakşehir'in tek kaybı, Trabzonspor kadar kolay gol atamıyor olması" ifadelerini sözlerine ekledi.

Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
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