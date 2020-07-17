Efsane geri dönüyor! Yıldız oyuncu Wesley Sneijder sahalara geri dönüyor Eski Galatasaraylı yıldız oyuncu Wesley Sneijder'in kardeşi Jeffrey Sneijder, bir ara Galatasaray'da top koşturan Hollandalı yıldızın futbola dönmeye sıcak baktığını söyledi.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncuları arasında ismi anılan ve Inter, Real Madrid gibi dünya devlerinde oynayan, aynı zamanda Galatasaray'ın eski futbolcusu olan Wesley Sneijder futbola geri dönmek istediğini belirtti.

Hollanda basınına konuşan Wesley Sneijder'in kardeşi Jeffrey Sneijder; "Wesley kilo vermek ve yeniden birşeyler ile meşgul olmak istiyor. Bir süredir futboldan uzak. Sahalara dönmenin nasıl bir his olduğunu yeniden tatmak istiyor." açıklamalarında bulundu.

SNEIJDER HANGİ TAKIMDA OYNAYACAK?

Wesley Sneijder, ilk olarak amatör ligde bulunan DOS Holland Stichtse Boys takımıyla antrenmanlara çıkacak. Hollandalı yıldızın hedefi formunu bulduktan sonra, doğduğu şehrin takımı, Hollanda 1. Lig ekiplerinden Utrecht formasını giymek.

GALATASARAY İLE 8 KUPA KALDIRDI

Wesley Sneijder, Inter ile Şampiyonlar ligi ve Serie A, Real Madrid ile La Liga şampiyonlukları yaşadı. Hollandalı yıldız, Galatasaray kariyerinde ise 2 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 kez de Türkiye Süper Kupasını kaldırdı.

SNEOJDER'İN KARİYER PERFORMANSI

Sneijder, futbol kariyeri hayatında 573 maçta 152 gol atıp 143 asiste imza attı. Yani toplamda doğrudan 295 golde katkısı bulunan Sneijder'in gole katkı oranı maç başına 0.51 'dir.