Efsane futbolcu Rio Ferdinand: West Ham'dayken Arsenal derbisine alkollü çıktım

Manchester United'in eski futbolcusu Rio Ferdinand, West Ham United forması giydiği zamanlarda Arsenal ile oynanan bir Londra derbisinde sahaya alkollü olarak çıktığını söyledi.

Manchester United'in ve İngiltere Milli Takımı'nın eski futbolcusu Rio Ferdinand, katıldığı Podcast yayınında yıllar sonra bir itirafta bulundu.

Ferdinand, 1996-97 sezonunda kariyerinin ilk maçı olan Arsenal karşısında alkollü bir şekilde sahaya çıktığını dile getirdi. Efsane futbolcu konuyla ilgili, "Maç toplantısına çağrılmamıştım. O yüzden ben de birkaç kadeh birşeyler içmek istedim. Sonra yardımcı antrenör geldi. Bana giyinmemi söyledi. Hala elimde içki dolu bir bardak vardı. Paolo Futre'nin yokluğu nedeniyle listeye son dakikada dahil edilmiştim" ifadelerini kullandı.

Eski İngiliz savunmacı, West Ham'daki ortam ile ilgili olarak da "West Ham'da bir içki kültürü vardı, her zaman maçlardan sonra içerdik" dedi.

BILIC'İN YERİNE OYUNA GİRDİ

O dönem henüz 17 yaşında olan Rio Ferdinand, Arsenal'in 2-0 yendiği karşılaşmanın 87. dakikasında Slaven Bilic'in yerine oyuna dahil olmuştu.