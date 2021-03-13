Efes Ultra Maratonu başladı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, merakla beklenen 4. Efes Ultra Maratonu heyecanı başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen koşucular, organizasyonun ilk gününde 120K, 60K, 42K, 23K etaplarında dünya mirasını koşarak keşfetti.

Selçuk ilçesi 4. Efes Ultra Maratonuna ev sahipliği yaparken, organizasyona Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular katıldı. Katılımcılar, gün aydınlanmadan koşmaya başladı ve kıyasıya bir mücadele verdi. Onlarca koşucu, Efes Alt Kapı'dan başlayarak Selçuk'un kültürel zenginlikleri, doğal güzelliklerinden oluşan parkurları tamamlayarak Tarihi Su Kemerleri'nin bulunduğu İstasyon Meydanı'nda maratonu bitirmenin gururunu yaşadı.

Öte yandan, Selçuk Belediyesinin desteği ile Limit Sensin organizasyonu tarafından gerçekleştiren Efes Ultra Maratonu, 14 Mart Pazar günü 12K ve 5K parkurları ile devam edecek.

Selçuk'un tarihi değerlerinin sadece Efes Antik Kenti'nden ibaret olmadığının altını çizen Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, düzenlediği basın toplantısında ise kentin spor turizmi için elverişli bir destinasyon olduğu vurgusunu yapmıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı