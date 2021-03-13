Efes Ultra Maratonu başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Efes Ultra Maratonu başladı

13.03.2021 13:40 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:58
Efes Ultra Maratonu başladı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, merakla beklenen 4. Efes Ultra Maratonu heyecanı başladı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, merakla beklenen 4. Efes Ultra Maratonu heyecanı başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen koşucular, organizasyonun ilk gününde 120K, 60K, 42K, 23K etaplarında dünya mirasını koşarak keşfetti.

Selçuk ilçesi 4. Efes Ultra Maratonuna ev sahipliği yaparken, organizasyona Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular katıldı. Katılımcılar, gün aydınlanmadan koşmaya başladı ve kıyasıya bir mücadele verdi. Onlarca koşucu, Efes Alt Kapı'dan başlayarak Selçuk'un kültürel zenginlikleri, doğal güzelliklerinden oluşan parkurları tamamlayarak Tarihi Su Kemerleri'nin bulunduğu İstasyon Meydanı'nda maratonu bitirmenin gururunu yaşadı.

Öte yandan, Selçuk Belediyesinin desteği ile Limit Sensin organizasyonu tarafından gerçekleştiren Efes Ultra Maratonu, 14 Mart Pazar günü 12K ve 5K parkurları ile devam edecek.

Selçuk'un tarihi değerlerinin sadece Efes Antik Kenti'nden ibaret olmadığının altını çizen Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, düzenlediği basın toplantısında ise kentin spor turizmi için elverişli bir destinasyon olduğu vurgusunu yapmıştı. - İZMİR

Efes Ultra Maratonu başladı
Efes Ultra Maratonu başladı
Efes Ultra Maratonu başladı
Efes Ultra Maratonu başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akbağ Nükhet Duru Hakan Taşıyan Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Caner Erkin Hakan Kutlu Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Efes Ultra Maratonu başladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 13:59:24. #1.14#
title