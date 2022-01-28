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Efeler Ligi'nde 17. hafta programı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Efeler Ligi'nde 17. hafta programı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 17. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 17. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.

Efeler Ligi'nde 17. hafta heyecanı yarın ve 30 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta oynanması planlanan Afyon Bld. Yüntaş - Cizre Bld. maçı, Cizre ekibindeki Covid 19 pozitif vakalar sebebiyle ertelendi.

Haftanın programı şu şekilde:

Yarın

14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Sorgun Bld.

15.30 Tokat Bld. Plevne - Halkbank

16.00 Bingöl Solhan Spor - Fenerbahçe HDI Sigorta

17.00 Altekma - Arkas Spor

17.00 Spor Toto - Bursa B.Şehir Bld.

30 Ocak Pazar

14.00 Ziraat Bankkart - Yeni Kızıltepe Spor

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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