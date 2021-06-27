Efe Bezci: "Beşiktaş daha da başarılı olacak"
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Efe Bezci: "Beşiktaş daha da başarılı olacak"

Efe Bezci: 'Beşiktaş daha da başarılı olacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş tarihinin en genç yöneticisi olan Efe Bezci, Beşiktaş Dergisi'ne samimi açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş tarihinin en genç yöneticisi olan Efe Bezci, Beşiktaş Dergisi'ne samimi açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı renklere olan tutkusunu anlatan Bezci, önümüzdeki yıllarda da Beşiktaş'ın başarılara ambargo koyacağını söyledi.

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Beşiktaş'ın en genç yöneticisi olan Efe Bezci, Beşiktaş Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. İş hayatındaki başarıları kadar koyu bir Beşiktaş taraftarı olmasıyla da tanınan Efe Bezci, siyah-beyazlı kulüple olan gönül bağını geçtiğimiz yıl yönetim kuruluna girerek taçlandırdı. Bu sezon alınan 2 kupayla tarifsiz bir mutluluk yaşadığını ifade eden Bezci, "Kulüp yönetimine girmek çocukluk hayalimdi. Beşiktaş tarihinin en genç yöneticisi unvanını almak benim için onur ve gurur vesilesi oldu. Yönetimdeki ilk senemde böyle bir şampiyonluk yaşamak da ayrı bir mutluluk. Böylesi büyük bir kulübün parçası olmak, şampiyonluğa giden yolda ufak da olsa pay sahibi olmak tarif edilemez bir mutluluk. Tabii yolun henüz başındayız. Hedefleri, idealleri olan biriyim. Nasıl ki uluslararası arenada şirketlerimizle ülkemizi temsil ediyorsak, kulübümüzle de o kulvarlarda büyük başarılar elde etmek için daha çok çalışacağız. Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin liderliğinde önümüzdeki yıllarda daha nice başarılar elde edeceğiz. Taraftarlarımız bizi takip etmeye ve desteklemeye devam etsin" dedi. Kendisinin Beşiktaşlı olmasındaki en büyük etkenin babası Salih Bezci'nin koyu bir Beşiktaş taraftarı olması olduğunu da söyleyen Efe Bezci, "Çocukken birlikte maçlara giderdik. O yıllarda alınan siyah-beyaz bir kazağım vardı. Babam ve o kazak beni bu büyük camianın bir parçası yaptı. Önce o renklere, ardından da kulübe bağlandım. Beşiktaş aşkı da o günden itibaren büyüyerek devam ediyor" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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