Edson Alvarez ve Dorgeles Nene Benfica maçında oynayacak mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş karşılaşması 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Estadio de Luz'da oynanacak. Mücadelenin hakemi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic olacak.

Türkiye'de TRT 1 ekranlarından şifresiz şekilde naklen yayınlanacak maç öncesinde ilk randevu Kadıköy'de golsüz sonuçlanmıştı. Bu kez galibiyet alan ekip, gruplara katılma hakkı elde edecek. Peki, Edson Alvarez ile Dorgeles Nene, Benfica'ya karşı sahada yer alacak mı?

BENFICA – FENERBAHÇE TAHMİNİ 11'LER

Benfica : Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup, Pavlidis, Ivanovic.

Fenerbahçe : İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, Duran, En Nesyri.

EDSON ALVAREZ VE DORGELES NENE BENFİCA KARŞISINDA YOK

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Edson Alvarez ve Dorgeles Nene, UEFA listesine dahil edilmedikleri için Benfica deplasmanında sahaya çıkamayacak. Sarı-lacivertli ekipte ayrıca Becao, Diego Carlos ve Mert Hakan Yandaş da maç kadrosunda bulunmuyor. Sakatlığı nedeniyle listeden çıkarılan Cenk Tosun'un yerine ise Cengiz Ünder eklenmiş durumda. Mourinho'nun kararına bağlı olarak Cengiz Ünder karşılaşmada görev alabilecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN MAÇ PLANI

Portekiz basınına göre Kerem Aktürkoğlu rövanş mücadelesine yedek kulübesinde başlayacak. Teknik ekibin planlamasına göre milli futbolcunun karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuna girmesi bekleniyor.

