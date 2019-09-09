Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97.yılı törenler ile kutlandı

09.09.2019 14:17

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü halkın katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlandı.



Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenler ile başladı. Cumhuriyet Meydanındaki tören kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı makamları çelenklerinin Atatürk Anıtı'na konulmasıyla başladı.



Kaymakam Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı vekili Topçu Albay Rizvan Çiper, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve diğer protokol mensupları, askeri erkan, muharip gaziler, sivil toplum kuruluşları, dernek ve oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı kutlamalarda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu.



Protokolün halkın bayramını kutlamasından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan "Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümü nedeniyle sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Dile kolay, 797 günlük bir işgalin ardından gelen 9 Eylül, sadece düşmanın kovulması değildir. Ötesinde anlamlar taşıyan bir tarihtir. Cesaretimizi, direnişimizi, mücadelemizi, özgürlüğümüzü anlatır. "Bu topraklarda hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım." dizelerinin gereğidir. 9 Eylül, Cumhuriyete giden yolda bir önsözdür." dedi.



Daha sonra halk oyunları gösterisi yapıldı. Törenlerin resmigeçit kısmı ise Menderes Bulvarı üzerinde gerçekleştirildi. Resmigeçit törenlerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İlk olarak atlı efeler protokol üyelerine kurtuluşu temsilen birer bayrak hediye ettiler. Protokol üyeleri bayrakları 3'er kez öperek teslim aldılar. İlçenin yöresel oyunlarından Edremit Güvendesi ardından tören geçişleri başladı.



Askerler, sivil toplum kuruluşları, dernek ve odalar ile ilçedeki işletmeler, yaya olarak ve araçlarıyla gerçekleştirdiği geçiş töreni ilgiyle izlendi. Binlerce kişinin izlediği törenlerde bazı araçlardan Türk Bayrakları dağıtılırken; güvercinler bırakılıp şapka, kalem, defter, kolonya, şeker gibi hediye paketleri dağıtıldı.



Edremit'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıl törenlerine İç İşleri eski Bakanı Abdülkadir Aksu ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'de katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA