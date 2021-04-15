Edremit Belediyesinde kırsal mahallelere spor malzemesi desteği
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Edremit Belediyesinde kırsal mahallelere spor malzemesi desteği

Edremit Belediyesinde kırsal mahallelere spor malzemesi desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi ilçe sınırları içerisindeki kırsal mahallere spor malzemesi desteğinde bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi ilçe sınırları içerisindeki kırsal mahallere spor malzemesi desteğinde bulundu.

Edremit Belediye Başkan Vekili Hasan Ülger, Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, Spor Müdürü Haydar Şahin, Muhtarlık İşleri Sorumlusu Fikret Çetin ve Esnaf Destek Birimi Sorumlusu Niyazi Sarıkaya; Yaşyer, Çamcı ve Hacıarslanlar Kırsal Mahallelerini ziyaret ettiler. Kırsal mahallerde spor faaliyetlerinin gelişimine katkıda bulunmak için mahalle muhtarlarına spor malzeme desteğinde bulundular. - BALIKESİR

Edremit Belediyesinde kırsal mahallelere spor malzemesi desteği
Edremit Belediyesinde kırsal mahallelere spor malzemesi desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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