Edirne Valiliğinin köylerdeki çalışmaları sürüyor
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Edirne Valiliğinin köylerdeki çalışmaları sürüyor

09.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:16
Edirne Valiliğinin köylerdeki çalışmaları sürüyor

Edirne Valiliği ekiplerinin köylerdeki çalışmaları devam ediyor.

Edirne Valiliği ekiplerinin köylerdeki çalışmaları devam ediyor.

Valilik ekipleri Uzunköprü ilçesindeki 80. Yıl Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi bahçesine açık hava kondisyon aletlerinin yapımını tamamladı.

Enez ilçesine bağlı Kocaali köyü, merkez ilçeye bağlı Tayakadın köyü ve Ekmekçi köyündeki cami ve minare boyama çalışmaları yapıldı.

Edirne Valiliği ekiplerinin köylerde yürüttüğü altyapı ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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