Edirne Ticaret Borsası
28.09.2020 18:03 | Son Güncelleme: 28.09.2020 18:06
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,909 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,909 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,848
|1,909
|Ayçiçek
|Kg
|3,958
|4,501
|Süpürge teli
|Kg
|17,840
|17,940
|Dana
|Kg
|16,200
|24,730
|İnek
|Kg
|10,200
|18,930
|Düve
|Kg
|12,530
|22,100
|Koyun
|Kg
|9,000
|17,000
|Kuzu
|Kg
|24,000
|28,000
|Süt kuzusu
|Kg
|28,000
|28,000
|Toklu
|Kg
|18,250
|23,350
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci
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