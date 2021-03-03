Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı okulları ziyaret etti
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Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı okulları ziyaret etti

03.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:25
Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı okulları ziyaret etti

Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, okulları ziyaret etti.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, okulları ziyaret etti.

Arpacı, Edirne Bahçeşehir Koleji, TED Edirne Koleji, Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Ortaokuluna ziyarette bulundu.

Okullarda yönetici ve öğretmenlerle görüşen Arpacı, sınıflara girerek öğrencilerle de sohbet etti.

Arpacı'ya İl Müdür Yardımcısı Cemal Turan da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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