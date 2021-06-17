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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, bölgede faaliyet gösteren Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Trakya Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, bölgede faaliyet gösteren Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ile bir araya gelmeye devam ediyor.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel Yetenekliler Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası BİLSEM iş birliğiyle üstün yetenekli öğrencilere ve ailelerine yönelik bir panel gerçekleştirildi.

Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Dereli ile Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Hasan Cem Aykutlu'nun panelist olarak yer aldığı "Pandemi Döneminde Özel Yetenekli Öğrencilerin Ruh Sağlığı ve Desteklenmesi" konulu panelde, üstün yetenekli öğrencilerin özellikle salgın döneminde yaşadığı zorluklar ve başa çıkma becerilerinin geliştirilmesine yönelik öneriler görüşüldü.

Süloğlu Belediyesi'ne AB projesiyle alınan hibe araçlar hizmete girdi

Süloğlu Belediyesi Avrupa Birliği projesiyle yaklaşık değeri 1 milyon lira olan ekskavatör kepçe ve kamyonu hibe olarak aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, hibe araçların teslim töreninde yaptığı konuşmada ilçe adına mutlu ve gurur verici bir gün yaşadıklarını söyledi.

İlçemizde yaşayan vatandaşlara fayda sağlayacak tüm hizmetlerde yer almaya çalıştıklarını anlatan Ormankıran, "En önemlisi de belediye bütçemizden para çıkmadan ilçemize ve belediyemize araçlar almak, binalar inşa etmektir. Bulgaristan'ın Sungurlar belediyesi ile yaptığımız bu güzel proje kapsamında 10 bine yakın fidan dikerek, 2 yeni araç belediyemize kazandırdık. Hem doğamızı koruyacağız hem de aldığımız kepçe ve kamyonla halkımıza hizmet edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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