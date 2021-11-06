EDİRNE (İHA) - Edirne'de Deveci armudun hasadına başlandı

Armut üreticisi de toplayıcısı da memnun

Üretici Çalık: "8 yıl önce armut ekmeye başladım şimdi dünyaya ihracat ediyoruz"

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Altınyazı köyünde yetiştirilen, iriliği, lezzeti ve 400 grama varan ağırlığı ile bilenen Deveci armudunun hasadına başlandı.

Deveci armudu üreticisi Görkem Çalık, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, toplam 50 dekar arazide armut yetiştirdiğini belirterek, "Üç cins armut ekiyoruz. Deveci, Santamari ve Etruşka. Bu aylarda Deveci armudunu hasadını gerçekleştiriyoruz. 30 Dekar Deveci armudumuz var toplam 7 bin ağaç, ortalama 200 ton meyve almayı düşünüyoruz. Armutların toplam ağırlığı 350 400 gram geliyor" dedi.

"Deveci armutları yurtdışına ihracatı yapılıyor"

Ürünlerini tüccara verdiklerini belirten Çalık, "Bu armutlar özellikle Arap ülkelerine gidiyor. Çünkü daha az tatlı olanları tercih ediyor. Rusya, Azerbaycan, Katar gibi ülkelere gidiyor bu armutlar. Biz aracı firmalara veriyoruz, onlar yurtdışına gönderiyor. Damlama sulama sistemi ile sulamayı yapıyoruz Altınyazı barajımızdan. Öncelikle bizlere su konusunda yardımcı olan Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Altınyazı Karasaz Sulaması Kooperatifi bizleri hiçbir zaman mağdur bırakmadı. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Armut toplayıcısı Hanife Aydın da, aile bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla armut toplamaya geldiklerini, burada neşeli günler geçirdiklerini söyledi. Aydın, "İki yıldan beri armut toplamaya geliyorum. Yaz boyuncada sürekli armut toplamaya geliyoruz" deri.

Komşu köyden Altınyazı'ya armut toplamaya geldiğini ifade eden Tülay Türkmen ise, "Ailemize katkı olsun diye buradayız, günlerimiz iyi geçiyor" diyerek, armut toplamanın çok iyi ve çok zevkli olduğunu vurguladı.

Uzunköprü ilçesine bağlı Altınyazı köyünde başlayan deveci armutları hasadına tarlada çalışan işçiler tarafından titiz bir şekilde ağaçtan elle toplanıp kovalara doldurularak ayrıştırma noktasına götürülüyor. Burada boylarına göre ayrılarak kasalara yerleştirilen armutlar, kamyonlara yüklenerek üreticiden satıcıya gidiyor. Armutların bir kısmı satışa sunulurken, bir kısmı da buzhanelerde bekletiliyor.