Edin Visca, 3 yıl sonra bir ilki başardı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da galibiyetin mimarı Edin Visca, 3 yıl aradan sonra bir ilki başardı. Visca, 2018-19 sezonu ocak ayından bu yana ilk kez, üst üste 3 maçta rakip fileleri havalandırmış oldu.

Ligde bu sezon şampiyonluğun güçlü adayları Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor'un düellosuna bordo-mavililerin devre arası transferi Edin Visca golleriyle damgasını vurdu. 3 buçuk yılı bulan çabaların sonunda devre arasında Medipol Başakşehir'den transfer edilen yıldız oyuncu karşılaşmada attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu.