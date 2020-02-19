Edenred'de atama

19.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:30

Ticket Restaurant markası ile dünyadaki ilk yemek kartı sistemini kuran Edenred'in Türkiye İK Direktörlüğü görevine Canan Soybakış getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şubat 2020 tarihi itibarıyla görevine başlayan Soybakış, Edenred Türkiye'nin tüm İK operasyonunun yönetilmesinden sorumlu olacak.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamlayan Soybakış, iş yaşamına 1994 yılında Arçelik'te Lojistik Planlama Uzmanı olarak başladı.

Ardından gıda, içecek ve endüstriyel pazarlar için plastik kapak üreten Bericap Kapak'ta Kilit Müşteri Yöneticisi olarak görev yapan Soybakış, sırasıyla Cyanamid'de sonrasında BASF Agro'da Tedarik Zinciri Müdürü olarak kariyerine devam etti.

2007 yılında Hilti İnşaat Malzemeleri AŞ'de Lojistik ve Teknik Servis Müdürlüğü yaparak, entegre tedarik zinciri ve teknik servis operasyonlarının geliştirilmesine, müşteriler ile tedarikçiler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağladı.

2011-2017 yılları arasında Hilti İnşaat Malzemeleri AŞ'de İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini yürüten Soybakış, 2017 yılında Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Üniversite İş Ortağı ve Kültürel Gelişim Türkiye Ofisi Başkanlığı görevini üstlendi.

Soybakış, Edenred Türkiye'deki görevinden önce Hilti'nin Dubai merkezli Hilti Middle East Fze şirketinde Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Kültürel Gelişim ve Çalışan Bağlılığı Başkanı olarak görev yapıyordu.

Kaynak: AA