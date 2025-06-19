Eda Erdem emekli mi oldu, Eda Erdem voleybolu bıraktı mı?

2025 FIVB Milletler Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 2. haftasında mücadelesini sürdürecek. Peki, Eda Erdem neden yok, Eda Erdem voleybol kadın milli takım kadrosuna çağrılmadı mı?

EDA ERDEM NEDEN YOK?

Sports Digitale'in haberine göre ;Eda Erdem Dündar tüm yaz sezonu için milli takımdan iznini istedi. Milletler Ligi kadrosunda olmayan Eda Erdem, bütün yaz dönemi için izin istedi ancak izin verilmedi.

Eda Erdem, Tayland'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda takımla birlikte olacak.

EDA ERDEM VOLEYBOLU BIRAKIYOR!

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem Dündar, voleybolu bırakmaya hazırlanıyor. Tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe'deki yeni görevi de belli oldu. Eda Erdem, Fenerbahçe Medicana'nın yeni menajeri olacak.

Fenerbahçe taraftarının sevgilisi, Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem Dündar, voleybol hayatına veda etmeye hazırlanıyor.

2008 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen ve birçok başarıya imza atan 38 yaşındaki yıldız oyuncu, gelecek sezon kariyerine nokta koyabilir. Bu doğrultuda yıldız ismin Fenerbahçe'deki geleceği belli oldu.

EDA ERDEM'E YENİ GÖREV

Yapılan planlamalara göre, Eda Erdem Dündar'ın kulüpteki ilişkisinin devam etmesi ve Fenerbahçe Medicana'nın yeni menajeri olması planlanıyor. Takımdaki mevcut menajer Pelin Çelik'in ise Zeren Spor'da menajerlik görevini üstleneceği öğrenildi.

KARİYERİNDEKİ BAŞARILARI

2009-2010 Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi Şampiyonluğu

2009-2010 Türkiye Kupası Şampiyonluğu

2010 Dünya Kulüpler Kupası Şampiyonluğu

2010 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu

2010-2011 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2011-2012 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu

2012 Dünya Kulüpler Kupası Üçüncülüğü

2012-2013 CEV Kupası İkinciliği

2013-2014 CEV Kupası Şampiyonluğu

2014-2015 Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi Şampiyonluğu

2014-2015 Türkiye Kupası Şampiyonluğu

2015 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

2015-2016 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2016-2017 Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi Şampiyonluğu

2016-2017 Türkiye Kupası (Kupa Voley) Şampiyonluğu

2018-2019 Türkiye Kupası (Kupa Voley) İkinciliği

2018-2019 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi ikinciliği

2021 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülüğü

2022/2023 Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu

2022/2023 Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonluğu,

2022/2023 AXA Sigorta Kupa Voley ikinciliği

2005 Genç Kızlar Balkan Şampiyonluğu

2009 Avrupa Ligi İkinciliği

2010 Avrupa Ligi İkinciliği

2010 Dünya Voleybol Şampiyonası Altıncılığı

2011 Avrupa Ligi İkinciliği

2011 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2015 Avrupa Şampiyonası Dördüncülüğü

2017 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2018 Voleybol Milletler Ligi İkinciliği

2019 Avrupa Şampiyonası İkinciliği

2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi Üçüncülüğü

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü

2023 Milletler Ligi Şampiyonu

2023 Avrupa Şampiyonu

2024 Sultanlar Ligi Şampiyonluğu

2024 Kupa Voley Şampiyonluğu

2025 Kupa Voley Şampiyonluğu

KİŞİSEL BAŞARILARI

2005-2006 Türkiye Ligi En İyi Blok Yapan Oyuncu

2009 Türkiye Süper Kupa En Değerli Oyuncu

2010 Dünya Kulüpler Kupası En İyi Servis Atan Oyuncu

2010-2011 Türkiye Ligi En İyi Smaçör

2011 Avrupa Final-Four En İyi Servis Atan Oyuncu

2015-2016 CEV Şampiyonlar Ligi En İyi Orta Oyuncu

2015-2016 Türkiye Ligi En İyi Orta Oyuncu

2016-2017 Türkiye Kupası (Kupa Voley) En Değerli Oyuncu

2016-2017 Türkiye Ligi En İyi Orta Oyuncu

2017 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2018 Milletler Ligi En İyi Orta Oyuncu

?2019 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi "En İyi Orta Oyuncu" Ödülü

2021 FIVB Son 10 Yılın En İyi 100 Voleybolcusu Listesine adını yazdırdı

2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi, En İyi Orta Oyuncu

2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası, En İyi Orta Oyuncu

2021-2022 Misli.com Sultanlar Ligi, En İyi Orta Oyuncu

2022-2023 Misli.com Sultanlar Ligi, En İyi Orta Oyuncu