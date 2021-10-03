Eczanelerde 84 lira olan grip aşısı, 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlar ve hamilelere ücretsiz olarak yapılacak
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Ekonomi
Sosyal Güvenlik Kurumu, eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısının bazı gruplara eylül-şubat tarihleri arasında ücretsiz olarak yapılacağını duyurdu. Buna göre, 65 yaş üzerindeki kişiler, bazı kronik hastalıklara sahip yetişkin ve çocuklar ile en erken gebeliğin 13. haftasında bulunan hamileler grip aşılarını ücretsiz olabilecek.
Havaların soğumasıyla birlikte grip aşısına rağbet arttı. Geçtiğimiz günlerde eczanelere gelen aşılarla ilgili açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, aşının fiyatının 85 lira 12 kuruş olduğunu duyurdu.
EYLÜL-ŞUBAT AYLARI İÇİNDE GEÇERLİ
CNN'in haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu ( Sgk ), aşılarla ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre, belirli gruplar içindeki milyonlarca vatandaşın eylül-şubat ayları içindeki grip aşıları ücretsiz olarak karşılanacak.
İşte ücretsiz grip aşısı yaptırabilecek olan gruplar:
- 65 yaş üzerindeki kişiler
- Astım dahil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar
- Diyabet dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı olanlar
- Kronik renaldisfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olanlar veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar
- Hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olanlar veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar
- 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanlar
- Gebeliğin 13. haftasından doğuma kadar geçen sürede anne adayları
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