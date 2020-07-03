Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nde 2 önemli atama Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nde iki önemli atama gerçekleşti.

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nde iki önemli atama gerçekleşti. Temmuz ayı itibariyle CEO'luk görevine olarak Özgen Özkan, Pazarlama Direktörlüğü'ne ise Yavuz Feyzioğlu getirildi.

VitrA ve Artema markalarını üreterek dünyaya ihraç eden Eczacıbaşı Yapı Gereçleri (EYAP), iki deneyimli yöneticinin katılımıyla kadrosunu güçlendirdiğini açıkladı. 1 Temmuz'da CEO olarak göreve başlayan Özgen Özkan, EYAP'ın tüm yurt dışı iştirakleri ile İntema ve İntema Yaşam kuruluşlarının da sorumluluğunu üstlendi. EYAP'ın Pazarlama Direktörlüğü'ne ise Yavuz Feyzioğlu atandı.

Özgen Özkan kimdir?

1964 yılında doğan Özgen Özkan, 1986'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1989'da ise İstanbul Üniversitesi'nin İşletme Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. Kariyerine 1989'da Eczacıbaşı VitrA çatısı altında başlayan Özkan; üretim planlamasından hizmetlere, ihracattan satışa, pazarlamadan lojistiğe pek çok farklı alanda önemli roller üstlendi. 1998'de Franke Ailesi'ne katılarak sırasıyla Genel Müdür (Türkiye), Bölge Müdürü (Türkiye, Yunanistan, Romanya, Kafkasya ve Kazakistan), Bölge Direktörü (Güneydoğu Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkasya) ve Satış Başkanı (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) olarak çalıştı. Özkan ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği'nin kurucu üyeleri arasında yer alıyor.

Yavuz Feyzioğlu kimdir?

1981 yılında doğan Yavuz Feyzioğlu, Galatasaray Lisesi'nde okudu. Lisans eğitimini 2005'te Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini ise 2006'da HEC Paris Business School'da Pazarlama Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Kariyerine Unilever çatısı altında başlayan Yavuz Feyzioğlu, 2007-2012 yılları arasında şirketin Türkiye'deki ve İtalya'daki operasyonlarında görev aldı. Grup Marka Müdürü olarak katıldığı Diageo'dan Kıdemli Pazarlama Müdürü olarak ayrılan Feyzioğlu, 2017-2018 döneminde Şölen Gıda'da, ardından da Danone Türkiye'de Pazarlama Direktörü olarak çalıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA