Eczacıbaşı VitrA, Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde
SALON: Shaoxing Olimpiyat Spor MerkeziHAKEMLER: Maamer El Keboub (Cezayir), Sumie Myoi (Japonya)ECZACIBAŞI VİTRA: Boskovic, Gibbemeyer, Yasemin Güveli, Kim, Pereira, Llyod (Simge Şebnem Aköz, Gamze Alikaya Kılıç, Hande Baladın)GUANGDONG EVERGRANDE: Li, Rabadzhieva, Du, Yang, Zheng, Mei...
06.12.2019 13:55 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:55
SALON: Shaoxing Olimpiyat Spor MerkeziHAKEMLER: Maamer El Keboub (Cezayir), Sumie Myoi (Japonya)ECZACIBAŞI VİTRA: Boskovic, Gibbemeyer, Yasemin Güveli, Kim, Pereira, Llyod (Simge Şebnem Aköz, Gamze Alikaya Kılıç, Hande Baladın)GUANGDONG EVERGRANDE: Li, Rabadzhieva, Du, Yang, Zheng, Mei (Lin, Kosheleva, Xu, Cao, Yu)SETLER: 25-21, 25-9, 25-15SÜRE: 76 dakika (26, 22, 28)Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında Çin'in Guangdong Evergrande takımını 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenen turnuvada ikinci galibiyetini elde eden Eczacıbaşı VitrA, grupta ikinci sırayı aldı ve yarı finalde B Grubu'nu lider tamamlayan İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola ile eşleşti. Eczacıbaşı VitrA ile Igor Gorgonzola arasındaki yarı final mücadelesi, yarın TSİ 15.00'te oynanacak.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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