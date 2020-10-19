ECB/Lagarde: Dijital euro banknotların yerini almayacak
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ECB/Lagarde: Dijital euro banknotların yerini almayacak

19.10.2020 11:25 | Son Güncelleme: 19.10.2020 11:29
ECB/Lagarde: Dijital euro banknotların yerini almayacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dijital euronun, banknot euroların yerini almayacağını, ancak onların tamamlayıcısı olacağınıLagarde, Le Monde ile söyleşisinde, "dijital euro"nun, Çin'in "dijital yuan"ına bir politika yanıtı olup, olmadığına ilişkin soruyu...

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dijital euronun, banknot euroların yerini almayacağını, ancak onların tamamlayıcısı olacağını

Lagarde, Le Monde ile söyleşisinde, "dijital euro"nun, Çin'in "dijital yuan"ına bir politika yanıtı olup, olmadığına ilişkin soruyu yanıtlarken, dijital euronun yalnızca "daha etkin, daha düşük maliyetli, özel yaşama saygılı, izlenebilirluk ve çevreci" olduğu için tercih edildiğini vurguladı.

Lagarde ayrıca, dijitalleşmenin, euroyu uluslararası düzeyde daha güçlü olmasını destekleyeceğini ve ülkeler arası para transferlerinde maliyetleri düşüreceğini de belirtti ve ekledi:

"Bu, yalnızca para birimimizi dijital çağa uygun hale getirme meselesidir. Dijital ödemelerin özellikle gençler arasında ne kadar hızlı yayıldığını gördüğümüzde, bu talebi karşılamak önemlidir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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