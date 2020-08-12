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EBSO'nun Kovid-19 antikor testi uygulaması devam ediyor

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), sanayi işletmelerinde faaliyet gösteren çalışanlara yönelik antikor testinin sürdüğünü açıkladı.

EBSO'nun Kovid-19 antikor testi uygulaması devam ediyor
12.08.2020 09:43 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:01

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), sanayi işletmelerinde faaliyet gösteren çalışanlara yönelik antikor testinin sürdüğünü açıkladı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve EBSO tarafından sanayi işletmelerinde faaliyet gösteren çalışanlara yönelik, isteğe bağlı Kovid-19 tarama testi uygulaması sürüyor.

İşletmelerinde "Antikor Temelli COVID-19 Tarama Testi" yaptırmak isteyen EBSO üyeleri, Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı (EBSOV) kanalı ile bu hizmetten test başına 30 lira karşılığında faydalanabiliyor.

Tüm organizasyonun EBSO tarafından sağlandığı uygulamada, test imkanından faydalanmak isteyen üyeler www.ebso.org.tr adresinde yayınlanan detaylar doğrultusunda başvuru yapabilecek. Ayrıca üyeler, 0 232 455 29 85, 455 29 38 ve 455 29 39 numaralı telefonlar aracılığıyla ilgililerden bilgi alabilecekler.

Haziran ayında başlatılan uygulama kapsamında yapılan antikor testi ile kişilerin vücutlarında Kovid-19'a yönelik antikor bulunup bulunmadığının tespiti yapılıyor.

Yapılan testler sonucunda antikor testi pozitif çıkan çalışanlara Sağlık Bakanlığı tarafından PCR testi uygulanırken, nihai sonuçlar alınıp, gerekli diğer sağlık prosedürü işletiliyor. Başvuru sonrası testler, başvuru sırasına göre gerçekleştirilirken, işletmelerde alınacak kan örnekleri için randevu saati ayrıca bildiriliyor.

Kaynak: AA

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