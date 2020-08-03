Ebru Topçu yuvada kaldı
Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Gaziantep ALGSPOR iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor.
03.08.2020 14:32 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:29
Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Gaziantep ALGSPOR iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-Gri'li takım iç transferde takımın başarılı isimlerinden Ebru Topçu ile sözleşme yeniledi.
Öte yandan dış transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep ALGSPOR'un ismi büyük yankı uyandıran Aycan Yanaç transferinde de sona doğru yaklaştığı öğrenildi.
Kulüp Başkanı Ali Gözcü, takımın menfaatleri doğrultusunda hareket ettiklerini, hedeflerinin şampiyonluk ve UEFA Şampiyonlar Liginde mutlak başarı olduğunu söyledi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA