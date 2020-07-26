Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, oyuncu sevgilisi Ebru Şahin'in yeğeniyle çekildiği bir fotoğrafı ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Cedi'nin bu paylaşımı büyük ilgi gördü.

Milli basketbolcu Cedi Osman ile güzel oyuncu Ebru Şahin'in aşkları tüm hızıyla devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde kameralara ilk kez el ele poz veren ve dudak dudağa kameralara yakalanan genç çift, artık aşklarını kimseden saklamıyor. Cedi Osman, sosyal medya hesabından Ebru Şahin ile ilk kez fotoğrafını paylaştı. Milli basketbolcu, paylaşımına kalp koyarken Şahin de yorum kısmına kalp koymayı ihmal etmedi.

1 SAATTE BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Cedi Osman'nın bu paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi görürken, fotoğraf 1 saat içinde 350 binden fazla beğeni aldı.

GENÇ ÇİFT DUDAK DUDAĞA YAKALANDI

Gençtiğimiz günlerde genç çift, hem denizde hem de plajda dudak dudağa kameralara yakalanmıştı.