Ebrar Karakurt'tan radikal imaj değişimi! Pembe saçlarını unutun - Haberler
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Ebrar Karakurt'tan radikal imaj değişimi! Pembe saçlarını unutun

Haberler.com - Spor
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt radikal bir imaj değişikliğine gitti. İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımında forma giyen genç voleybolcu pembe saçlarına veda etti. Saçlarını siyaha boyatan Karakurt'un yeni imajı takipçilerinden tam puan aldı.

İtalya'da Igor Gorgonzola Novara takımının formasını giyen, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt saç rengini değiştirdi.

YENİ SAÇLARI TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Uzun zamandır pembe saçlarıyla büyük beğeni toplayan genç voleybolcu, saç rengini siyah yaptı. Sosyal medyada yeni imajını "Bu yakışıklı da kimmiş. Benmişim" ifadeleriyle paylaşan Karakurt, takipçilerinden tam puan aldı.

Ebrar Karakurt'tan radikal imaj değişimi! Pembe saçlarını unutun

Ebrar Karakurt'tan radikal imaj değişimi! Pembe saçlarını unutunEbrar Karakurt'un yeni imajı

Ebrar Karakurt'tan radikal imaj değişimi! Pembe saçlarını unutun

Haberler.com - Spor

Ebrar Karakurt, Spor, Haberler

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