Ebrar Karakurt'tan radikal imaj değişimi! Pembe saçlarını unutun

İtalya'da Igor Gorgonzola Novara takımının formasını giyen, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt saç rengini değiştirdi.

YENİ SAÇLARI TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Uzun zamandır pembe saçlarıyla büyük beğeni toplayan genç voleybolcu, saç rengini siyah yaptı. Sosyal medyada yeni imajını "Bu yakışıklı da kimmiş. Benmişim" ifadeleriyle paylaşan Karakurt, takipçilerinden tam puan aldı.

Ebrar Karakurt'un yeni imajı

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