Ebrar Karakurt, Romanya maçında gösterdiği performansla izleyenleri büyüledi! Yere göğe sığdırılamıyor
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Ebrar Karakurt, Romanya maçında gösterdiği performansla izleyenleri büyüledi! Yere göğe sığdırılamıyor

Ebrar Karakurt, Romanya maçında gösterdiği performansla izleyenleri büyüledi! Yere göğe sığdırılamıyor
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, D Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yla karşı karşıya geldi. Bir süre önce kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğrafla bir kesim insanın tepkisini çeken başarılı voleybolcumuz Ebrar Karakurt, Romanya maçında gösterdiği performansla adeta kendini eleştirenlere cevap verdi. Ebrar müthiş performansı sonrası kısa süre içinde sosyal medya gündeminde zirveye oturdu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda çeyrek final başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ilk maçında Romanya karşısında çıktı. Karşılaşmaya Ebrar Karakurt'un performansı damga vurdu.

ELEŞTİRELERE SAHADA CEVAP VERDİ

Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf nedeniyle bir kesim insan tarafından eleştiri oklarının hedefi olan genç voleybolcumuz Ebrar Karakurt, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda oynadığımız ilk maçta şov yaptı. Başarılı performansına sosyal medyada övgüler yağan Ebrar, kısa süre içinde gündemde zirveye oturdu.

Ebrar Karakurt, Romanya maçında gösterdiği performansla izleyenleri büyüledi! Yere göğe sığdırılamıyor
Ebrar Karakurt, Romanya maçında gösterdiği performansla izleyenleri büyüledi! Yere göğe sığdırılamıyor
Ebrar Karakurt, Romanya maçında gösterdiği performansla izleyenleri büyüledi! Yere göğe sığdırılamıyor
Ebrar Karakurt, Romanya maçında gösterdiği performansla izleyenleri büyüledi! Yere göğe sığdırılamıyor
Ali Gülhan
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Ebrar Karakurt, Romanya maçında gösterdiği performansla izleyenleri büyüledi! Yere göğe sığdırılamıyor - Haberler Spor
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