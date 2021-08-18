Ebrar Karakurt, Romanya maçında gösterdiği performansla izleyenleri büyüledi! Yere göğe sığdırılamıyor

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, D Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yla karşı karşıya geldi. Bir süre önce kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğrafla bir kesim insanın tepkisini çeken başarılı voleybolcumuz Ebrar Karakurt, Romanya maçında gösterdiği performansla adeta kendini eleştirenlere cevap verdi. Ebrar müthiş performansı sonrası kısa süre içinde sosyal medya gündeminde zirveye oturdu.