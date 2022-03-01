Ebrar Karakurt ayrılığı hazmedemedi, eski sevgilisi İmge'ye yaptığı gönderme bomba

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sevgilisi İmge ile paylaştığı fotoğraf nedeniyle Türkiye'nin en çok konuştuğu ve tartıştığı isim olmuştu. Daha sonra sevgilisiyle birlikteİtalya'ya giden Karakurt, kısa süre önce ilişkisine noktayı koydu. Ancak eski aşkını unutamadı.

GÖNDERME OLARAK ALGILANDI

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü sporcu, ayrıldığı sevgilisine olay yaratacak bir göndermede bulundu. Karakurt'un paylaşımı "eski sevgilisi İmge'ye gönderme yapıyor" şeklinde algılandı.

EL HAREKETİ ÇEKTİĞİ ANLAR PAYLAŞTI

Ebrar Karakurt, ünlü şarkıcı Oğuzhan Uğur'un 'Biyolojik Unsur' şarkısında yer alan ''Daha iyisini bulacakmışsın. ... bulursun'' sözleri eşliğinde el hareketi çektiği anları paylaştı.

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