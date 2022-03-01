Ebrar Karakurt ayrılığı hazmedemedi, eski sevgilisi İmge'ye yaptığı gönderme bomba - Haberler

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Ebrar Karakurt ayrılığı hazmedemedi, eski sevgilisi İmge'ye yaptığı gönderme bomba

Haberler.com - Spor
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İmge ile yaşadığı aşk nedeniyle bir anda spor camiasının en çok konuştuğu isimlerin başında gelen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, eski sevgilisini unutamıyor. İkilinin ayrılıkları çok konuşulurken, ayrılığı kabullenemeyen Ebrar'ın sevgilisine el hareketi çekmesi olay yarattı.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sevgilisi İmge ile paylaştığı fotoğraf nedeniyle Türkiye'nin en çok konuştuğu ve tartıştığı isim olmuştu. Daha sonra sevgilisiyle birlikteİtalya'ya giden Karakurt, kısa süre önce ilişkisine noktayı koydu. Ancak eski aşkını unutamadı.

Ebrar Karakurt ayrılığı hazmedemedi, eski sevgilisine İmge'ye yaptığı gönderme bomba

GÖNDERME OLARAK ALGILANDI

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü sporcu, ayrıldığı sevgilisine olay yaratacak bir göndermede bulundu. Karakurt'un paylaşımı "eski sevgilisi İmge'ye gönderme yapıyor" şeklinde algılandı.

Ebrar Karakurt ayrılığı hazmedemedi, eski sevgilisine İmge'ye yaptığı gönderme bomba

EL HAREKETİ ÇEKTİĞİ ANLAR PAYLAŞTI

Ebrar Karakurt, ünlü şarkıcı Oğuzhan Uğur'un 'Biyolojik Unsur' şarkısında yer alan ''Daha iyisini bulacakmışsın. ... bulursun'' sözleri eşliğinde el hareketi çektiği anları paylaştı.

Ebrar Karakurt ayrılığı hazmedemedi, eski sevgilisine İmge'ye yaptığı gönderme bomba

Haberler.com - Spor

Ebrar Karakurt, Spor, Haberler

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