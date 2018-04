E-Ticarete Verilen Destek 70 Milyon Lirayı Buldu

Toplu üyeliklerde yüzde 80'e kadar hibe desteği verilen programla birlikte şirketlere 70 milyon liralık destek verildi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) ile e- ihracat Platformu işbirliğiyle düzenlenen Avrupa'nın en büyük e-ihracat konferansı "International CrossBorder eCommerce Summit" İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Konferansta e- ihracatın yol haritasına katkı sağlamak hedeflenirken, kişisel verilen korunması, e-ihracatta devlet desteği, Dünya'da online ödeme trendleri, e-ihracatta 360 derece digital pazarlama, e-ihracat lojistik sorunları gibi konulara çözüm arandı.

Ekonomi Bakanlığı'nın geçen yıl başlattığı programla birliği kuruluşlarının üyelerinin ön onay verilmiş ticaret platformlarına 250 firmalık listeler halinde üye olmaları halinde ödemenin yüzde 80'ine kadar hibe desteği sağlanıyor. Programın başlamasından bu yana geçen 1 yıllık süreçte 15 bin firma e- ticaret platformlarına üye oldu. Bu firmalar için verilen destek tutarı ise 70 milyon lirayı buldu.

Konferansın açılışında konuşan E- İhracat Platformu kurucu ortağı Ömer Nart Çin'in e- ihracat konusundaki başarısının rol model olarak alınabileceğini ifade etti.

Tüketici Nüfusunun 2,5 Milyara Ulaşmasını Bekliyoruz

E- ihracatın giderek yükselen bir trend haline geldiğini anlatan ASKON Başkanı Hasan Ali Cesur e- ihracatın 2020 yılına kadar pazar değerinin 3.5 trilyon dolara çıkacağının öngörüldüğünü bildirdi. Gelecek 3 yıl içinde e- ihracattaki tüketici nüfusun 2.5 milyara ulaşmasının beklendiğini dile getiren Cesur, firmaların bu fırsatı kaçırmamak için trendi bir an önce yakalamaları gerektiğine işaret etti. E- ihracatın Türkiye'de bir kaç yıl içinde katlanarak büyüyeceğini dile getiren Cesur, Rusya, Ortadoğu ve Hollanda gibi ülkelerin e- ticarette Türkiye'ye öncelik verdiklerini söyledi.

Sürdürülebilir, İstikrarlı ve Büyüyen Bir Ekonomiden Yanayız

İşadamları olarak bizler her daim sürdürülebilir, istikrarlı ve büyüyen bir ekonomiden yanayız. Türkiye belirsizliklerden kurtulup önüne bakmalıdır. Önümüzde erken bir genel seçim var. İnşallah bu seçimde de önceki seçimlerde olduğu gibi, demokrasimiz güzel bir sınav vererek çıkacaktır. Ülke gündeminden bu süreci bir an önce çıkartarak öncelikli konularımıza bir an önce dönmeli, Türkiye'nin daha da büyüyebilmesi için yolumuza devam etmeliyiz

E- ticaretin şirketlerin ömrünü uzattığını savunan DHL Express Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Boğaç Özsan, sepet değerlerinin de bu yolla artırılabildiğini vurguladı.

Taklit ürün satanı sistemin dışına itiyor

Bir firmanın geleneksel yöntemlerle ihracat yapması halinde yılda 3 ülkeye ürün satabildiğini anlatan Halkbank KOBİ Ürün ve Süreç Yönetimi Daire Başkanı Mehmet Volkan Sayim, e- ihracat yapan firmaların ise yılda 34 ülkeye ihracat gerçekleştirebildiklerini kaydetti. Sayim, bir e- ticaret platformuyla işbirliği yapacaklarına işaret ederek, bu yolla prosedürler nedeniyle ihracattan uzak duran KOBİ'leri ihracata yönelteceklerini belirtti.

Ekonomi Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Mustafa Ali Yurdupak ise Bakanlık olarak ön onayı verilmiş e- ticaret platformlarına 250'şer firma halinde toplu üyeliklerde ödemelerin yüzde 80'ini hibe desteği verdiklerini hatırlattı. Programın başlamasından bu yana 1 yıllık süreçte bu destek kapsamında 15 bin firmanın e- ticaret platformlarına üye olduğuna işaret eden Yurdupak, bu yolla toplam 70 milyon liralık destek verildiğini dile getirdi.

Yaptıkları araştırmalarda ödeme sistemleri iyi olan ülkelere daha fazla yatırım yapıldığını söyleyen MasterCard Emniyet Yönetimi Direktörü Cem Kibaroğlu, "Türkiye en iyiler arasında olmasa da son derece iyi bir konumda. En iyiler arasına girmesi için dijitalleşmese artmalı. Bir yerde ürününüzün korsanı satılıyorsa, bize müracaat etmeniz yeterli. Yaptığımız araştırmadan sonra iddianız doğru ise korsan ürün satan firmayı MasterCard sisteminin dışına itiyoruz. Bir daha da almıyoruz" dedi.

