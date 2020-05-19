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E-ticaret platformundan hazır giyim markalarına destek

Perakende Dayanışma Hareketi başlatan e-ticaret platformu Hepsiburada, COVID-19 salgını nedeniyle tüketicilere ulaşmakta zorluk çeken hazır giyim markalarına finansal desteğin yanı sıra pazarlama, lojistik ve e-ihracat desteği vereceğini açıkladı.

E-ticaret platformundan hazır giyim markalarına destek
19.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:18

Perakende Dayanışma Hareketi başlatan e-ticaret platformu Hepsiburada, COVID-19 salgını nedeniyle tüketicilere ulaşmakta zorluk çeken hazır giyim markalarına finansal desteğin yanı sıra pazarlama, lojistik ve e-ihracat desteği vereceğini açıkladı.

E-ticaret platformu Hepsiburada, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile iş birliği yaparak Perakende Dayanışma Hareketi'ni başlattı. Platformda yer alan hazır giyim markalarına finansal desteğin yanı sıra pazarlama, lojistik ve e-ihracat desteği de vereceğini duyuran marka, tüm büyük, orta ve küçük işletmelerin işlerini e-ticaret vasıtasıyla daha da geliştirmelerini ve yeni işletmelerin de ekonomiye katılmalarını desteklemeyi hedefliyor.

Dayanışma Hareketi kapsamında, Hepsiburada'da yer alan BMD üyesi markalara 3 ay süreyle ekstra ticari teşvikler sağlanacak. Markalar, ürünlerini müşterileriyle en hızlı şekilde buluşturabilmek için markanın lojistik iştiraki Hepsijet'in hizmetlerinden de faydalanabilecek. Finansal ve lojistik desteklerin yanı sıra markalar, yapılacak online ve offline pazarlama faaliyetlerinde kendilerine yer bulacak.

E-İHRACAT HİZMETİ DE SUNULUYOR

Markalara e-ihracat hizmeti de sunulacak. Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve Ortadoğu bölgesi başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasına markalı ihracat yapma imkanı sağlanacak. E-ihracat imkanı dahilinde, yurt dışı pazarlara ürün satışını kolaylaştırmak için ürün geliştirilmesi, ürünlerin e-ticaret platformunda doğru konumlandırılması, pazarlama faaliyetleri, lojistik ve gümrük hizmetleri, yerel dil desteği, yerel tahsilat ve ödeme çözümleri dahil birçok konuda altyapı desteği sunulacak.

Tüketicilere uygun fiyatlı bayram alışverişi fırsatı da verildi. Yaklaşan Ramazan Bayramı'nda giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, platformda yer alan yüzlerce markanın ürünlerinden avantajlı fiyatlarla alışveriş yapabilecek.

"MARKALAR KAZANACAK, EKONOMİ CANLANACAK"

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan dayanışma hareketiyle ilgili, "BMD ile yaptığımız iş birliği kapsamında, BMD üyesi değerli markaları Hepsiburada Pazaryerinde görmekten mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği bu zor günlerde milli dayanışma ve yardımlaşma ruhu ve birlik içinde hareket ettiğimiz için gururluyuz. Perakende Dayanışma Hareketi'yle markalar kazanacak, ekonomi canlanacak, müşteriler her türlü giyim ihtiyaçlarına uygun fiyatlarla evlerinin konforunda ulaşacak. Böylece Ramazan Bayramı ile yazlık alışverişlerini hijyenik ve hızlı bir şekilde tamamlamak isteyen müşterilerimize de güzel bir müjde vermiş olduk. Tüm paydaşlarımıza fayda sağlayacak bu önemli iş birliğimizin hayırlı olmasını dilerim" dedi.

"HEDEFİMİZ PERAKENDEYLE EL ELE BÜYÜMEK"

BMD Başkanı Sinan Öncel ise, "Hedefimiz daima, kazan-kazan modeli üzerine inşa ettiğimiz yapıcı iş modelimizle perakendeyle el ele büyümek. Bu sebeple Hepsiburada ile başlattığımız bu iş birliğini çok önemsiyoruz. Proje ortağımız Hepsiburada teknoloji, ticaret, pazarlama, lojistik ve ihracat gücüyle hazır giyim markalarının yanındayız. Bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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