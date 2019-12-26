: e-Devlet elektrik aboneliği başvurusu, elektrik aboneliği feshi ve e-Devlet doğal gaz aboneliği başvurusu, doğal gaz aboneliği feshi nasıl yapılır?

26.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:05

e-Devlet üzerinden elektrik ve doğal gaz aboneliği başvuruları ve elektrik aboneliği, doğal gaz aboneliği fesih işlemlerini yapabilirsiniz. İnternet üzerinden yapabileceğiniz bu işlemlerle bürokratik işlem basamakları ortadan kalkıyor ve hızlıca işlemlerinizi tamamlayabiliyorsunuz. İşte e-Devlet üzerinden elektrik ve doğal gaz aboneliği işlemleri…

e-Devlet ÜZERİNDEN ELEKTRİK ABONELİĞİ BAŞVURUSU VE ELEKTRİK ABONELİĞİ FESİH İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Elektrik aboneliği işlemlerinde e-Devlet üzerinden bulunduğunuz şehrin elektrik dağıtıcısını seçerek karşınıza gelen menüden bilgileri girip randevu alarak elektrik abonelik başvurusu yapabilirsiniz.

İstanbul için elektrik aboneliği başvurusu yapmak için TIKLAYINIZ.

İstanbul için elektrik abonelik feshi için TIKLAYINIZ

e-Devlet ÜZERİNDEN DOĞAL GAZ ABONELİĞİ BAŞVURUSU VE DOĞAL GAZ ABONELİĞİ ABONELİĞİ FESİH İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Doğal gaz aboneliği başvurusu işlemlerinde e-Devlet üzerinden bulunduğunuz şehrin doğal gaz dağıtıcısını seçerek karşınıza gelen menüden bilgileri girip randevu alarak doğal gaz abonelik başvurusu yapabilirsiniz.

İstanbul için doğal aboneliği başvurusu yapmak için TIKLAYINIZ.

İstanbul için doğal gaz abonelik feshi için TIKLAYINIZ.

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