Dzeko gitti mi, nereye hangi takıma gitti? Dzeko Fenerbahçe'den ayrıldı mı?

Dzeko gitti mi, nereye hangi takıma gitti? Dzeko Fenerbahçe'den ayrıldı mı?
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Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı. Bosna-Hersek'li yıldız oyuncu yaptığı paylaşımla kulübe veda etti.

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Edin Dzeko, sarı lacivertli ekipten ayrıldığını açıkladı. Dzeko gitti mi, nereye hangi takıma gitti? Dzeko Fenerbahçe'den ayrıldı mı?

DZEKO GİTTİ Mİ, NEREYE HANGİ TAKIMA GİTTİ?

Edin Dzeko, "Veda etme vakti geldi. Vedalaşmak asla kolay değildir, özellikle de Fenerbahçe gibi bir kulüp insanın içine işlediğinde. Geçtiğimiz iki yıl boyunca bana aile sıcaklığını hissettiren herkese sonsuz teşekkürler: takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, kulüp personeline ve perde arkasında büyük bir özveriyle çalışan tüm emekçilere… Ve en özel teşekkür, bizi her koşulda tutkuyla destekleyen sizlere: Fenerbahçe'nin gerçek kalbi sizlersiniz. Sizleri her zaman kalbimde taşıyacağım. Her gün, antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Hayalini kurduğumuz kupaları kazanmak için bu yeterli olmadı belki ama, Fenerbahçe gibi köklü ve onurlu bir formayı giymekten daha büyük bir gurur olamazdı. Yaşa Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.

Hangi takıma gideceği konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Geçen sezon başında Fenerbahçe'ye bonservissiz olarak imza atan Edin Dzeko, sarı lacivertli formayla çıktığı 99 karşılaşmada 46 kez ağları sarsıp 18 de asist yaptı.

"BAZILARI PAZUBANDI TAKAR"

Fenerbahçe, resmi Twitter hesabından Edin Dzeko'ya veda etti.

Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında, "Bazı oyuncular gol atar. Kimisi pazubandı takar. Edin Dzeko her ikisini de yaptı ve çok az kişinin başarabileceği bir liderlik yaptı. Teşekkürler Edin, sen her zaman kalbimizde olacaksın." ifadeleri kullanıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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