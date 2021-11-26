DYK e - kurs başvuruları ne zaman başlıyor? e - kurs DYK başvurusu nasıl yapılır?
Destekleme ve Yetiştirme Kursları öğrenci başvuruları başlıyor. Yüz binlerce öğrenci DYK başvurularını yakından takip ediyor. DYK e - kurs başvurusu ne zaman başlıyor? e - kurs DYK başvurusu nasıl yapılır? soruları araştırılıyor.
Destekleme ve Yetiştirme Kursları, aileler ve öğrenciler tarafından yakın takipte.DYK ile ilgili araştırmalar ve bilgiler merak ediliyor. DYK e - kurs başvurusu ne zaman başlıyor? e - kurs DYK başvurusu nasıl yapılır? soruları internette en fazla aratılan sorular arasına girdi.
DYK kurs merkezi başvuruları 19-22 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Öğretmen başvuruları ise 23-25 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Öğrenci başvuruları ise 26 Kasım'da başlıyor.
Öğrenci başvurularının alınması ve kurs sınıflarının oluşturulması 26 Kasım ve 29 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kurslar ise 29 Kasım'da başlayacak.
Resmi örgün öğretim ve özel öğretim kurumlarındaki öğrenciler e-Kurs üzerinden e- okul bilbileri ya a e-devlet girişi ile kurs başvurusu yapabilir.
Açık öğretim okullarındaki öğrenciler e-devlet ile e-Kurs modülüne giriş yapabiliyor. Ayrıca açık öğretim kullanıcı adı ve şifresi ile de giriş yapıla biliyor.
E - KURS DYK BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN!
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
Haberler.com - Gündem