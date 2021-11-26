DYK e - kurs başvuruları ne zaman başlıyor? e - kurs DYK başvurusu nasıl yapılır?

Destekleme ve Yetiştirme Kursları, aileler ve öğrenciler tarafından yakın takipte.DYK ile ilgili araştırmalar ve bilgiler merak ediliyor. DYK e - kurs başvurusu ne zaman başlıyor? e - kurs DYK başvurusu nasıl yapılır? soruları internette en fazla aratılan sorular arasına girdi.

DYK E - KURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DYK kurs merkezi başvuruları 19-22 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Öğretmen başvuruları ise 23-25 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Öğrenci başvuruları ise 26 Kasım'da başlıyor.

DYK E-KURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrenci başvurularının alınması ve kurs sınıflarının oluşturulması 26 Kasım ve 29 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kurslar ise 29 Kasım'da başlayacak.

DYK BAŞVURUSU E-KURS İLE NASIL YAPILIR?

Resmi örgün öğretim ve özel öğretim kurumlarındaki öğrenciler e-Kurs üzerinden e- okul bilbileri ya a e-devlet girişi ile kurs başvurusu yapabilir.

Açık öğretim okullarındaki öğrenciler e-devlet ile e-Kurs modülüne giriş yapabiliyor. Ayrıca açık öğretim kullanıcı adı ve şifresi ile de giriş yapıla biliyor.

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??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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