Düziçi'nde İşkur Hizmet Noktası Açıldı

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Düziçi Kaymakamlığı işbirliğiyle Düziçi ilçesinde vatandaşlara yerinde hizmet sunabilmek amacıyla İŞKUR Hizmet Noktası açıldı.

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı ve Osmaniye İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak tarafından imzalanan protokolle hayata geçirilen İŞKUR Hizmet Noktasında, iki iş ve meslek danışmanı görevlendirildi.

İş ve meslek danışmanları, iş arayanların kayıtlarını alıp, kendilerine uygun işlere yönlendirerek istihdam edilmelerini sağlayacak. Bunların yanı sıra vatandaşların işsizlik ödeneği, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve Toplum Yararına Programlara (TYP) ait başvurularını alacak.

İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyunlu da belirli bir süre İŞKUR Hizmet Noktasının başında görev alarak, Düziçi halkına etkin ve verimli hizmet sunulabilmesi ve işverenlere tanıtılması noktasında çalışmalarını yürütecek.

İŞKUR Hizmet Noktası, faaliyetlerini Düziçi Kaymakamlığı ana binasının karşısında bulunan ek bina içerisindeki Hizmet Götürme Birliği'nde yürütecek. - OSMANİYE

Kaynak: İHA