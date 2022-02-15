Düzenleme hangi ürünleri kapsıyor? İşte KDV indirimiyle fiyatı düşen gıdalar - Haberler
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Düzenleme hangi ürünleri kapsıyor? İşte KDV indirimiyle fiyatı düşen gıdalar

Haberler.com, Mesut Şahin - Ekonomi
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Hükümet, gıda fiyatlarında yaşanan artıştan vatandaşı korumak için KDV'de indirime gitti. Gıdada yüzde 8 olan KDV, yüzde 1'e indirildi. Böylece fiyatlarda yüzde 7'lik bir düşüş oldu. Düzenleme sonrası herkes hangi ürünlerin fiyatlarının düşeceğini merak eder oldu. İşte KDV indiriminden etkilenen ürünler.

Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri tanıtım toplantısında açıklanan gıdada KDV indirimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.

Hafta başından itibaren geçerli olan indirimler için Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri de sahaya inerek, marketlerde KDV denetimi yapmaya başladı. Denetimde vatandaşların aldıkları ürünlerin kasada kesilen fişlerinin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.

Bazı marketler etiket değişimine yetişemeyince çareyi indirimi kasada yansıtmayla buldu. Dev market zincirleri arka arkaya yaptıkları açıklamalarla binlerce üründe fiyatların düştüğünü duyurdu.

KDV indirimi uygulanacak gıda ürünleri şöyle: Pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, zeytin, peynir, süt, yoğurt, kırmızı et, balık ve beyaz et, sıvı ve katı yağ, tuz, şeker, çay, yumurta, makarna, şehriye, tahıl gevreği vb. ürünler, meyve, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, konserve, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, baklava, pasta, kek, yufka, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta gibi tatlılar, kuruyemiş ürünleri, baharatlar ve bebek mamaları.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Kdv, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

sadece kadir:

Hiçbir gıda ürün fiyatı düşmedi. marketler cumartesi-pazar günü tüm ürünlere zam yaptı. zam sonrasında kdv yi yüzde 1 e çektiler. 37.50 TL olan yumurta kolisi pazar günü aynı markette 45 TL ye satışa çıktı. sonrasında indirim yapıp 42.TL ye çektiler.. bu mu indirim

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