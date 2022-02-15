Düzenleme hangi ürünleri kapsıyor? İşte KDV indirimiyle fiyatı düşen gıdalar

Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri tanıtım toplantısında açıklanan gıdada KDV indirimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.

MARKETLERDE KDV DENETİMİ

Hafta başından itibaren geçerli olan indirimler için Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri de sahaya inerek, marketlerde KDV denetimi yapmaya başladı. Denetimde vatandaşların aldıkları ürünlerin kasada kesilen fişlerinin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.

MARKETLER ETİKET DEĞİŞİMİNE YETİŞEMEDİ

Bazı marketler etiket değişimine yetişemeyince çareyi indirimi kasada yansıtmayla buldu. Dev market zincirleri arka arkaya yaptıkları açıklamalarla binlerce üründe fiyatların düştüğünü duyurdu.

PEKİ HANGİ ÜRÜNLERE KDV İNDİRİMİ UYGULANACAK?

KDV indirimi uygulanacak gıda ürünleri şöyle: Pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, zeytin, peynir, süt, yoğurt, kırmızı et, balık ve beyaz et, sıvı ve katı yağ, tuz, şeker, çay, yumurta, makarna, şehriye, tahıl gevreği vb. ürünler, meyve, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, konserve, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, baklava, pasta, kek, yufka, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta gibi tatlılar, kuruyemiş ürünleri, baharatlar ve bebek mamaları.